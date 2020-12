Vanavond LIVE: kerstviering in de Grote Kerk in Haarlem, samen zingen vanaf leeg plein

HAARLEM - Voor een lege Grote of St. Bavokerk houdt vanavond voorganger Tom de Haan de kerstnachtdienst. Toch kun je er bij zijn, want door de live-uitzending op NH Nieuws is het voor iedereen te volgen.

De kerstviering in de Grote of St. Bavokerk wordt vanavond live uitgezonden op het bij NH Nieuws, met aansluitend een compilatie van de Haarlemse traditie om gezamelijk op de Grote Markt kerstliederen te zingen.

De kerkdienst begint om 23.00 uur en vanaf ongeveer vanaf 23.45 uur start de vijf kwartier durende terugblik op de Kerstsamenzang. De uitzending is te volgen via onze site, app en tv-kanaal.

In kistjes, die elke dag in december werden geopend, zaten niet alleen adventskaarsen, maar ook video-boodschappen van een wijkagent en de Islamitische raad en tekeningen van basisschoolleerlingen met een hoopvolle boodschap. Het laatste kistje van vandaag bevat een videoboodschap van de Haarlemse popband Chef'Special.

De Haan vindt deze verbinding met de wereld buiten de kerk belangrijk. In aanloop naar kerst heeft hij dat ook via een 'driedimensionale' adventskalender tot uiting gebracht.

"Je moet het jezelf blijven vertellen: 'alles komt goed'", zegt zanger Joshua Nolet in een interview met dominee Tom de Haan. Het nummer 'Unfold' van de band, dat ze in de kerk hebben opnomen voor de adventskistjes , heeft volgens Nolet ook een boodschap die past bij deze tijd. "Er zit een bepaalde berusting en overgave aan verdriet en aan kwetsbaar mogen zijn."

De live-uitzending vanuit de Grote Kerk wordt verzorgd door Martijn Bevelander, die jaarlijks al de kerkdienst op kerstavond streamt en daarna ook de Samenzang op het plein voor de kerk. Aan het einde van de kerstnachtdienst zal de Haarlemse burgemeester Jos Wienen de samenzang op afstand aankondigen.

"Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat het een bijzondere tijd is en dat we zo toch met zijn allen samen zijn", vindt Bevelander. "Niets doen is geen optie."

Groot feest

Haarlem kent elk jaar een scala aan kerstzang-evenementen door de hele stad. De afgelopen jaren is de samenzang op de Grote Markt uitgegroeid tot een groots feest. Maar nu alles niet door kan gaan, is er van de opnames van de afgelopen drie jaar een compilatie gemaakt.

De bandleden die op het podium de kerstliederen begeleidden, kijken terug om even de kerstsfeer van weleer terug te halen. Op de website van de kerstsamenzang staan de teksten van kerstliederen, dus kan er thuis alsnog uit volle borst meegezongen worden.