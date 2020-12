Laren viert kerst met een kerstspecial van en voor Laarders: "Toch een beetje samen"

Nu we vanwege het coronavirus en alle daarom genomen maatregelen, de kerstdagen vooral thuis vieren, wil een aantal bekende Laarders toch het kerstgevoel de huiskamers in brengen.

De afgelopen weken is er door verschillende inwoners hard gewerkt aan een uur durende kerstspecial. "Het is voor iedereen anders dan normaal en veel mensen zijn extra eenzaam", zegt Karel Loeff, als een van de initiatiefnemers. "Dat is waar we iets aan hebben willen doen. Om de eenzaamheid te verdrijven en een gevoel van verbondenheid te geven. We zijn immers allemaal dorpsgenoten, we zijn met elkaar. Met dit programma willen we mensen thuis iets meegeven van het gezamenlijke kerstgevoel."

Larens kerstgevoel

Burgemeester Nanning Mol is ontzettend trots op de gezamenlijke kerstspecial, die vanavond om 18.30 uur wordt uitgezonden op NH Gooi. "Dit zorgt ervoor dat er achter elke voordeur een Larens kerstgevoel wordt gebracht, echt geweldig", aldus Mol.

Tientallen Laarders hebben meegewerkt aan de special, van jong tot oud. Zo wordt er onder meer een bezoekje gebracht aan een huis vol kerststallen.