Kliklijn tegen vuurwerkafstekers en extra toezicht in Castricum

CASTRICUM - De gemeente Castricum stelt tussen kerst en nieuwjaar alles in het werk om vuurwerkoverlast te bestrijden. Via een dag en nacht bemande kliklijn kunnen inwoners overlast melden. Ook is er tijdens de feestdagen extra toezicht op straat.

In de avonduren tijdens kerst en op de dagen tussen Kerstmis en Oud en Nieuw ondersteunt de gemeente de politie met het inzetten van een toezichthoudend SUS-team. "Het team is al eerder ingezet om overlast in het horecagebied te beperken en uitgaanspubliek te manen om na het uitgaan snel en stil naar huis te gaan, Vandaar de naam SUS-

team", schrijft woordvoerder Eric Baars.

Vuurwerk afsteken is dit jaar niet toegestaan, voornamelijk om de zorg te ontlasten. "De zorg voor corona-patiënten vraagt heel veel van onze zorgverleners en daarom is het afsteken van vuurwerk helemaal verboden. Op dit moment zijn de aantallen besmettingen en het aantal opnamen in de ziekenhuizen groter dan ooit."

Geen dekking

Omdat vuurwerk afsteken dit jaar verboden is, waarschuwen verzekeraars dat er geen dekking wordt verleend voor zelf veroorzaakte vuurwerkschade.

Het afsteken van vuurwerk valt onder roekeloos gedrag en is vaak uitgesloten in de voorwaarden. "Ouders zijn ook aansprakelijk voor schade die minderjarige kinderen veroorzaken. Nog een reden om je kinderen niet met vuurwerk op straat te laten gaan", aldus de gemeente Castricum.