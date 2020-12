Beveiligers Schiphol slepen werkgever voor de rechter: "Lak aan roosters en afspraken"

SCHIPHOL - Zeker 40 werknemers van beveiligingsbedrijf CTSN op Schiphol slepen hun werkgever voor de rechter. Ze eisen dat het bedrijf zich houdt aan afspraken over hun roosters en werkdagen. Een deel van het beveiligingspersoneel is na een nieuwe aanbesteding op Schiphol overgeplaatst naar een andere werkgever, maar met eerder gemaakte roosterafspraken zou geen rekening worden gehouden.

Elke vier jaar mogen beveiligingsbedrijven bieden op een werkplek op Schiphol. Sinds 3 december mogen G4S, Securitas, I-SEC, Trigion en CTSN het beveiligingswerk op de luchthaven voor hun rekening nemen. Het werk bestaat uit het controleren van reizigers en hun bagage, fouilleren van Schipholmedewerkers en ze houden een oogje in het zeil in en rond geparkeerde vliegtuigen.

Vakbond CNV, die namens de beveiligers naar de rechter stapt, zegt dat beveiligingsbedrijf CTSN met het personeel solt en bestaande roosterafspraken aan haar laars lapt: "Beveiligers zijn de dupe van een chaotisch aanbestedingstraject op Schiphol en moeten zich nu in allerlei bochten wringen om werk en privé rond te krijgen. We eisen dat CTSN zich aan de afspraken houdt".

"Vooral CTSN maakt er een potje van. Voor rede vatbaar zijn ze niet, dus bereiden we nu een rechtszaak voor namens minimaal 40 beveiligers. En er komen er naar verwachting nog meer bij. We overwegen daarnaast ook rechtszaken tegen andere beveiligingsbedrijven, want ook daar gaat lang niet alles goed", aldus Erik Honkoop van CNV.

Als voorbeeld heeft de bond een beveiliger die ook mantelzorger is. "Haar man zit in een verzorgingshuis. Bij haar vorige werkgever G4S waren er daarom afspraken over dagen waarop ze niet werd ingeroosterd. CTSN weigert daar nu rekening mee te houden". Andere beveiligers komen in de knel door nachtdiensten of moeten familie inschakelen om voor hun kinderen te zorgen.