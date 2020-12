Bussumse chef-kok Fahmi kookt met Kerst voor ouderen: "Het is super leuk"

BUSSUM - Voor veel mensen houdt Kerst twee dingen in: familie en lekker eten. Toch zit dat er dit jaar, mede door het coronavirus, niet voor iedereen in. De Bussumse chef-kok Fahmi zorgt voor een oplossing. Hij kookt al weken vrijwillig voor Bussumse ouderen en andere hulpbehoevenden en steekt zijn gerechten nu in een extra feestelijk jasje. "Zo'n maaltijd kan voor mensen echt het verschil maken", vertelt hij.

Normaal gesproken staat Fahmi Zaghbib elke dag te koken voor het personeel van Google op het kantoor van de zoekmachine in Amsterdam. Het thuiswerken zorgde ervoor dat zijn werk daar stil kwam te liggen.

Stilzitten kan Fahmi niet. De Bussumse chef besloot daarom zijn kookkunsten op vrijwillige basis aan te bieden en sloot zich aan bij vrijwilligerscentrale Versa Welzijn. Inmiddels staat Fahmi elke vrijdag in de keuken van het gemeentehuis van Gooise Meren, samen met twee andere vrijwilligers. "Het is super leuk, want iedereen heeft zijn eigen manier van koken. Ik geef ze af en toe tips en grijp alleen in als het verkeerd gaat. Andersom leren zij mij ook weer dingen", vertelt Fahmi.

Mensen blij maken

De gerechten die wekelijks worden bereid, gaan naar ouderen die het niet zo breed hebben. "Voor hun kan zo'n maaltijd echt verschil maken", aldus de chef. Op de vraag wat hij het leukste vindt aan zijn werk, hoeft de kok niet lang na te denken: "Mensen blij maken. Dat is het leukste wat er is".

Fahmi is naar eigen zeggen blij dat hij nuttig bezig is in deze coronatijd en dat hij wat kan bijdragen aan de maatschappij.

