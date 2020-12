7 creatieve corona-oplossingen die 2020 iets dragelijker maakten

NOORD-HOLLAND - 2020 stond voor iedereen in het teken van corona. Hoewel het virus veel levens verwoestte en nog steeds een grote impact heeft op ons leven, werden er ook binnen no-time allerhande creatieve ideeën de grond uit gestampt om het nieuwe normaal iets dragelijker te maken.

NH Nieuws

18-jarige Milou verruilt horecabaan voor voedselbank De 18-jarige Milou uit Oostwoud moest van de ene op de andere dag stoppen met haar horecabaan toen de restaurants in maart voor het eerst de deuren moesten sluiten. Ze besloot echter niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar meldde zich aan als vrijwilliger voor de voedselbank. Deze Noord-Hollanders naaiden zelf mondkapjes Maanden voordat het verplicht werd om een mondkapje te dragen, zagen veel Noord-Hollanders de noodzaak in van het dragen van een masker om zo de spreiding van het virus te remmen. De Naardense Addy (89) heeft in haar woning een naaiatelier en besloot haar vrije tijd te gebruiken om mondkapjes te naaien. Maart stond ook in het teken van grote tekorten aan medische mondmaskers en andere steriele spullen. In de voormalige Bijlmerbajes werd een project opgezet waar vluchtelingen vrijwillig duizenden maskers per week maakten. Voor doven en slechthorenden is de mondkapjesplicht een stuk lastiger...

Eventuele mondkapjesplicht nachtmerrie voor doven en slechthorenden - NH Nieuws

Ook kleermaker Henk uit Haarlem, Wies (13) en Pleun (11) uit Anna Paulowna en Leontien en Ada uit Kudelstaart gingen aan de slag. Ria uit Wervershoof maakte wel heel bijzondere mondkapjes: door er een venster in te plaatsen zorgde ze ervoor dat dove mensen weer konden liplezen. Balkondansen Tijdens de eerste lockdown bleven veel mensen thuis. Door de sluiting van onder meer sportscholen en het dringende advies om thuis te blijven, zochten mensen hun beweging op een andere manier. Sommigen kochten spullen om thuis een mini-sportschool in te richten, anderen organiseerden initiatieven in de buurt om mensen vanaf hun balkon in beweging te houden. Zo organiseerde Mieke in Amstelveen balkongymles, en konden ouderen in Velserbroek meedansen op een muziekfeestje. Hilversumse daklozen trekken tijdelijk in hotel Veel opvanglocaties voor daklozen kwamen dit jaar in de problemen omdat ze niet genoeg ruimte hadden om de anderhalve meter afstand te bewaren. Zo ook de Hilversumse opvang De Cocon, waar de tweepersoonskamers te krap bleken. Daklozen mochten daarom tijdelijk verhuizen naar het Amrath Hotel, waar ze ontbijt en diner geserveerd kregen en in een tweepersoonsbed konden slapen. Ook de naderende winter zorgt voor problemen. In veel gemeentes is het nog niet duidelijk hoe de winteropvang voor dak- en thuislozen geregeld gaat worden. In Haarlem weten ze het al: daar is een passagiersschip dat noodgedwongen aan de kade ligt ingezet als extra opvang. De gemeente Amsterdam heeft al toegezegd te gaan zorgen dat alle dak- en thuislozen in de stad terechtkunnen in een noodopvang.

Door corona maatregelen slapen daklozen nu in een hotel - NH Nieuws

Verpleeghuizen De sluiting van verpleeg- en verzorgingshuizen voor alle vorm van bezoek hakte er bij zowel de bewoners als hun familie hard in. Er ontstonden grote problemen met eenzame ouderen. Op veel locatie werden daarom creatieve oplossingen bedacht zodat bewoners toch bezoek konden ontvangen, soms zelfs met een schot ertussen. Zo mocht opa De Wit in mei eindelijk weer bezoek ontvangen, nadat hij acht bange weken in lockdown had gezeten. In het verzorgingshuis waar hij woont, had het virus flink huisgehouden. Toen het pand eenmaal coronavrij was, zag hij na al die weken zijn familie weer. Kijken op eigen risico, tranen gegarandeerd!

Klappen voor de zorg Toen duidelijk werd dat zorgmedewerkers een heel zwaar jaar tegemoet zouden gaan, gingen Nederlanders massaal in hun tuin of op hun balkon staan om te klappen voor de zorg. Het resultaat was hartverwarmend. Abdelhamid helpt honderden kinderen met hun huiswerk Abdelhamid Idrissi uit Amsterdam helpt via zijn stichting Studiezalen honderden kinderen om ondanks de sluiting van de scholen hun hoofd boven water te houden. De leerlingen die bij Studiezalen komen, hebben niet alleen problemen met leren, maar soms ook niet de middelen om te leren. Zo zag Idrissi tijdens de crisis dat er een groot aantal leerlingen geen laptop of internetverbinding tot hun beschikking had. Dat veel ouders door de crisis hun baan waren kwijtgeraakt, maakte het er niet makkelijker op. Omdat zijn leerlingen, zo'n 700 in totaal, niet meer naar een van de 24 locaties in Amsterdam mochten komen, zette de voormalig Amsterdammer van het Jaar de schouders eronder om ze toch te helpen. "Het ene bedrijf bood spontaan voedselpakketten aan, de ander stelde personeel beschikbaar voor online huiswerkbegeleiding en vanuit de gemeente ontvingen we laptops om te verdelen." Wat hem het meest bijblijft van de coronacrisis is de saamhorigheid. "Buurtbewoners kwamen ons tassen met eten brengen om uit te delen. Iedereen helpt mee. In Amerika hamsteren ze massaal wapens, hier bieden we elkaar hulp aan."