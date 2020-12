Verdachte explosief Plantage Parklaan vandaag voorgeleid aan rechter

AMSTERDAM - Vandaag wordt de verdachte van het plaatsen van een verdacht pakketje in een portiek aan de Plantage Parklaan voorgeleid aan de rechter-commissaris. Op woensdagochtend 25 november werd het pakketje gevonden. Het bleek om een explosief te gaan, maar er vielen geen gewonden.

Afgelopen dinsdag is de verdachte aangehouden. De politie wil weinig over de man kwijt. Momenteel zit hij vast en in alle beperkingen.

De politie heeft sterk het vermoeden dat het explosief verband heeft met een autobrand in de dezelfde buurt eerder in het jaar.

Ook andere incidenten worden meegenomen. "In het onderzoek zal ook worden gekeken of er eventueel een verband is met een explosief dat dinsdagochtend 8 december op de Sint Nicolaasstraat werd aangetroffen", laat de politie weten.