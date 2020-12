Vloggende kapelaan wil kerstsfeer bij de mensen thuis brengen

VOLENDAM - "Hé hallo allemaal! Welkom allemaal bij een nieuwe editie van Heel Volendam Bakt: pastorie-editie!", klinkt het enthousiast. Inderdaad: Anton Goos is geen doorsnee kapelaan. Om in contact te blijven met de mensen maakt hij vlogs waarin hij aan het bakken is: "Op afstand kan je dan toch iets voor de mensen betekenen."

Veel kerken, ook de Sint-Vincentiuskerk waar Goos bij betrokken is, bieden de mogelijkheid om de kerstviering digitaal te volgen. Om ook jongeren te bereiken doet de kapelaan een beroep op zijn creativiteit. Zo kan het voorkomen dat hij meespeelt op de PlayStation of in dit geval voor een camera in zijn keuken in de weer is met kerstkransjes.

Quote "Ik wil mijn passie delen [...] om te laten zien dat ik ook een normale jongeman ben" KApelaan Anton Goos

"Bakken is een passie van mij", aldus Goos. "Bakken brengt een bepaalde warmte met zich mee, daar word ik heel vrolijk van. Ik wil mijn passie delen met de mensen waarmee ik in Volendam te maken heb. Om te laten zien dat ik ook een normale jongeman ben, om iets van mezelf te laten zien." Bekijk hieronder een eerdere video van de kapelaan. Tekst loopt door onder de video

Nu veel mensen door de geldende coronaregels een eenzamere kerst tegemoetgaan dan andere jaren is het volgens Goos extra belangrijk om aansluiting te zoeken, al dan niet online. "We zijn een gemeenschapsdier, het is belangrijk om te zien hoe je verbonden kunt blijven. Het heeft wel twee kanten. Deze tijd geeft ons de kans om tot onszelf te komen. Even terug te trekken. Waar ben ik mee bezig, hoe ben ik naar anderen toe?" De kerstkransjes zijn inmiddels goudbruin en de kapelaan is tevreden. "Vergeet niet te abonneren en laat even weten in de commentaren wat je ervan vond!"