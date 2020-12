Brand in Chinees restaurant Bovenkarspel onder controle, markt verplaatst

BOVENKARSPEL - In een Chinees restaurant bij winkelcentrum Streekhof in Bovenkarspel heeft vanochtend een felle brand gewoed. Inmiddels is het vuur onder controle. Er is veel schade, maar er zijn geen gewonden gevallen. De markt die normaal gesproken op donderdagochtend op het plein voor het winkelcentrum wordt gehouden, is verplaatst naar het Stationsplein.

Inter Visual Studio/Danielle Rood

De brand brak vanochtend rond 6.00 uur uit, en dreigde door te slaan naar een aangrenzende pizzeria. De brandweer, die met drie blusvoertuigen en een hoogwerker naar het plein was gekomen, wist dat te voorkomen. Toen de brand uitbrak was er niemand aanwezig in de restaurants.

Inter Visual Studio/Danielle Rood

Over de oorzaak is nog niets bekend, maar inmiddels is duidelijk dat het vuur het dak heeft verwoest. De brandweer blust vanochtend nog enige tijd smeulende delen van het dak na, om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De naastgelegen panden worden geventileerd en de eigenaren van het getroffen restaurant bijgestaan bij het afhandelen van de schade.

Vanwege de rookontwikkeling gaf de veiligheidsregio omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Bovendien werd nadrukkelijk gevraagd om niet te komen kijken, om zo de hulpdiensten vrij baan te geven en de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden.