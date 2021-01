Wat staat West-Friesland te wachten in 2021?

Jaarlijks zoeken op dit moment zo'n 18.000 Westfriezen naar een huurwoning. Daarom wil Albert Gieling van de Woonschakel aandringen op veel sociale huurwoningen en koopwoningen in het lage segment. Maar hij is ook kritisch, want wat is op korte termijn haalbaar? "Het is goed dat partijen dezelfde visie hebben, maar de vraag is: wat gaan we er in de praktijk van zien als woningzoekende. Mooie woorden in een beleidsdocument is één, bouwen van woningen is een tweede."

Als het aan de provincie en de zeven Westfriese gemeenten ligt, dan gaan we het komend jaar en de jaren daarna 900 woningen bouwen in de regio. Afgelopen jaar werd de iconische Philipsfabriek in Hoorn afgebroken om al plaats te maken voor maximaal 400 woningen in de wijk Holenkwartier, waar komend jaar mee wordt gestart.

De Westfriese plannen zijn het afgelopen jaar wat bijgeschaafd : zo'n tweehonderd reacties kwamen er binnen en gemeenteraden hebben druk overlegd. Dat heeft geresulteerd in een plan waar vooralsnog uiteindelijk minder duurzame stroom wordt opgewekt dan in de eerste instantie te bedoeling was. Ook worden windmolens van Medembliks grondgebied verbannen en zijn zowel het Hoornse als het Enkhuizer deel van het Markermeer niet langer onderdeel van de verkenning.

Windmolens in de achtertuin, grote zonne-eilanden met stroom voor de buurgemeente en zonne-atollen in het IJsselmeer. Waar komen straks toch al die windmolens, zonnepanelen en zonne-eilanden om er voor te zorgen dat we straks klimaatneutraal zijn? In de Regionale Energiestrategie (RES) worden alle opties doorgenomen en kan er meegepraat worden over de plannen.

Er is ook een plan om veel tiny houses te bouwen in de regio. Edwin ter Velde van Clean2Antartica wil komend jaar in actie komen om de woningnood aan te pakken. Daarom heeft hij de handen ineengeslagen met de woningcorporaties in West-Friesland en zetten ze alles op alles om dit jaar tientallen circulaire tiny houses te plaatsen.

In juli 2021 stellen de verschillende gemeenteraden een definitieve eerste versie van de Regionale Energiestrategie vast. Voor die tijd wordt er nog onderzoek gedaan hoe de huidige plannen in te passen en waar samenwerking tussen verschillende plannen en gemeentes mogelijk is.

In 2020 leidde het plan van Kor Buitendijk - die een alternatieve RES schreef - tot veel opschudding in West-Friesland. Hij ziet veel potentie in energie opwekken op het IJsselmeer. iets waar natuur-en milieuorganisaties tegen zijn en ook Actiecomite Behoud het IJsselmee r zet zich juist in voor een ongerepte IJsselmeerkust.

De afgelopen jaren was er veel protest tegen de plannen, maar in 2020 is een herstelplan goedgekeurd waarin de meeste wensen zijn verwerkt. Nog niet iedereen is tevreden, want in het staartje van het jaar stonden gemeente Enkhuizen en tegenstanders van het project nog tegenover elkaar voor de Raad van Staten.

De IJsselmeervereniging en het Comité behoud Enkhuizerzand probeert de bouw van het vakantiepark met 160 huisjes te voorkomen, omdat het ten koste zou gaan van de natuur en de historische Westfriese Omringdijk.

In 2021 moet blijken of de gemeente de plannen wederom moet bijstellen en welke invloed dit heeft op de verdere planning. Wethouder Struijlaart liet eerder aan NH Nieuws weten dat hij hoopt dat het openbaar gebied in de komende twee jaar afgerond wordt. Droomparken-directeur Bruil vult aan: "Ik weet niet of de procedures zo snel kunnen. Maar het zou mooi zijn als we het openbaar gebied in het voorjaar van 2021 kunnen openen. En als het gaat om het vakantiepark mogen we tevreden zijn als dat lukt in 2025 of 2026."

Nieuwe entree voor Hoorn: de Poort van Hoorn

Sinds 2018 werken de gemeente Hoorn, NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Holland samen aan plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied en het komende jaar zal de tekening van het vernieuwde stationsgebied zich steeds verder invullen.

Het stationsgebied wordt opnieuw ingericht, er komen ruim duizend woningen en de Poort van Hoorn moet het 'visitekaartje' van de stad worden met een echte stedelijke uitstraling. Inclusief hoogbouw en dit zorgde voor zorgen bij omwonenden.