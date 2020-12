Speciale marathon radio-uitzending brengt kerstgevoel in Haarlemse huiskamer

HAARLEM – Mediapartner Haarlem 105 brengt in deze donkere tijden het kerstgevoel bij Haarlemmers thuis. Dat doen zij doormiddel van een speciale marathonuitzending die live te volgen is op de kanalen van de Haarlemse omroep.

Dat er niet 24 maar 23 uur een bomvol programma te volgen is, komt natuurlijk door het netnummer van de Spaarnestad 023. “Ja”, knikt Rudy Nicola, DJ van Haarlem 105 die de marathonuitzending start. “Ook als de show een succes wordt, gaan we niet toch nog een uurtje langer door om een hele dag van 24 uur vol te maken. Wel maakt collega Bas van der Schuit een samenvatting die erna wordt uitgezonden. Dus 24 uur luisteren kan zeker.”

Presentator Rudy Nicola heeft er in ieder geval heel veel zin in: “De show wordt een combinatie van serieuze onderwerpen en heel veel lol.

Audiovisuele gezelligheid

Als gasten hebben we bijvoorbeeld Dieuwertje Blok met een kerstjournaal en Erik van Muiswinkel zal ook voor de nodige joligheid zorgen. Als eerste gast is er de directeur van de Stadsschouwburg en Philharmonie Edwin Balken die ook bij de opening aanwezig is: “Het voelt best bijzonder om de eerste gast te zijn van deze marathon. Ik vind het een eer en een ontzettend goed initiatief. Iedereen zit natuurlijk thuis bij de kerstboom. Op deze manier houd je toch nog een beetje contact met Haarlem.”

Nachtelijke uurtjes

Zo’n marathon betekent ook radiomaken als vrijwel iedereen op een oor ligt. Hoe gaan ze die late uurtjes doorkomen. Rudy: “Wessel, Daan en Jacq zijn de drie dj’s die 's nachts onze uitzending voortzetten. Hun programma heet drie keer niets. Ze zullen elkaar hard nodig hebben, maar gelukkig krijgen ze hulp van de 'knotsgekke' verslaggever Barry Huis. Ondanks corona en er vrijwel niets te doen is, zorgt hij voor leuke radio. Al moet hij in de Kerstboom klimmen op de Grote Markt, Barry iets verslaan zal hij zeker.”