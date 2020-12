2020 eindigt in mineur voor Ajax; gelijkspel tegen Willem II

TILBURG - Ajax is tegen puntenverlies aangelopen in de laatste wedstrijd van 2020. Op bezoek bij Willem II kwamen de Amsterdammers in een erg matig duel niet verder dan 1-1. Desondanks gaat de ploeg van trainer Erik ten Hag als koploper de korte winterstop in. De voorsprong op PSV bedraagt één punt.

Binnen vier minuten stond Ajax wel al op voorsprong in Tilburg. Klaas-Jan Huntelaar gaf mee aan rechtsbuiten Antony. De Braziliaan, die met een nieuw kapsel speelde, schoot de bal vervolgens onder doelman Robbin Ruiter door: 0-1.

De ploeg van Erik ten Hag had daarna vooral veel balbezit. De kansen waren echter voor Willem II in de eerste helft. Zo moest André Onana twee keer redden op schoten van ex-Ajacied Ché Nunnely en spits Kwasi Wriedt.

Gelijkmaker

Negen minuten na rust was het wel raak voor Willem II. Via Vangelis Pavlidis en Nunnely kwam de bal bij Wriedt. Hij draaide weg bij Perr Schuurs en verschalkte Onana in de lange hoek.

Het bleef moeilijk voor Ajax om een gaatje te vinden in de verdediging van de nummer zestien van de eredivisie. Aanvoerder Dusan Tadic stichtte wel gevaar met een schot dat de paal raakte. In de slotfase probeerde Ajax de druk wat op te voeren, maar Willem II kwam amper in de problemen. Een geplaatst schot van Daley Blind zorgde voor het meeste gevaar. Zijn inzet ging net naast.

Op zondag 10 januari gaat voor Ajax de competitie verder met een thuiswedstrijd tegen nummer twee PSV.

Opstelling Willem II: Ruiter; Owusu, Holmén (Saglam/40), Van der Heijden, Köhn; Spieringhs (Romeny/82), Trésor, Heerkens; Nunnely (Köhlert/81), Wriedt, Pavlidis

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber (Rensch/82), Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen (Ekkelenkamp/58), Gravenberch, Labyad (Promes/68); Antony, Huntelaar, Tadic