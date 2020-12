'Licht' vuurwerk ook verboden tijdens oud en nieuw: "Het is gewoon vreselijk"

KROMMENIE - Licht vuurwerk mag dit jaar niet worden afgestoken tijdens oud en nieuw, en dat is een flinke tegenvaller voor eigenaren Masha en Ree de Wit van vuurwerkwinkel Vuurwerkgigant Zaanstreek in Krommenie. "We zijn helemaal moe gestreden. Het vuurwerkverbod was al desastreus, maar nu echt niet meer te doen", zeggen ze op NH Radio-programma Spitstijd.

"We waren vol ongeloof toen we dit bericht kregen. Dit is de tweede dreun die we moeten verwerken. Het is gewoon vreselijk"

Bezorgen en versturen mocht al niet meer en daar komt nu het afhalen van vuurwerk bij. Want het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft de vuurwerkbranche geen toestemming om licht vuurwerk (categorie 1) te verkopen, meldt branchevereniging Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) maandag.

Vuurwerkwinkels vallen niet onder de essentiële winkels en thuis bezorgen mag ook niet.

Enorme klap

De eerste dreun was het eerder afgekondigde vuurwerkverbod voor oud en nieuw. "Dat was de allerergste en grootste dreun, want daar verdienen wij het meeste geld mee", zegt Masha. Maar toch gloorde er nog licht aan de horizon, want premier Rutte zei dat categorie 1, ook wel licht vuurwerk genoemd, wel mocht worden verkocht.

Dus met goede moed richtten Masha en Ree de vuurwerkwinkel coronaproof in. "We hadden een hele route ingericht, stickers, posters, desinfecterende middelen, mondmaskers, het hele riedeltje." Maar die moeite mocht niet baten, bleek maandag. En dus werd het verdiende geld van de (al binnengekomen) bestellingen weer netjes teruggestort.

Het zijn lastige tijden voor Masha en Ree. "We staan met onze rug tegen de muur. We hebben best veel verdriet hiervan en zorgen."

Vuurwerkrellen

Over de vuurwerkrellen die in verschillende gemeenten aan de gang zijn, zegt Masha: "Wij hebben hiervoor gewaarschuwd. Je kan niet zeggen eigen schuld dikke bult, want zoiets mag je niet doen. Mensen met vuurwerk bekogelen is uit den boze. Maar het is wel een bevestiging dat het niet bij ons vandaan komt. Het is allemaal illegaal."