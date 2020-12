Scorende Ferdy Druijf: "Ik doe er heel veel voor"

ALKMAAR - AZ heeft woensdagavond afgerekend met naaste concurrent Vitesse. In een boeiend duel trokken de Alkmaarders aan het langste eind, nadat invaller Ferdy Druijf de verlossende 3-1 maakte.

Druijf groeide bij de beloften uit tot topscorer van de eerste divisie, maar moet het bij het eerste voornamelijk doen met een bijrol. Na zijn goal volgde dan ook grote ontlading. "Ik had nog niet gescoord en ik speel niet zoveel. Ik wil mezelf laten zien. Dat doe ik op iedere training. Ik doe er heel veel voor, en als het dan lukt dan is dat heel lekker."

"Ik loop naar de zestien en ik kan hem binnen tikken", zegt de spits die met zijn eerste balcontact meteen trefzeker was. "Voor mij is het natuurlijk heel lekker. Ik scoorde na dertien seconde. Dat is de snelste goal na een invalbeurt in deze eeuw. Dus dat is wel een leuk feitje."

Ook voor Pantelis Hatzidiakos was het een bijzondere avond. Hij werd voorafgaand aan de wedstrijd gehuldigd, omdat hij honderd wedstrijden heeft gespeeld voor de Alkmaarders. "Ik ben er enorm trots op dat ik die mijlpaal heb bereikt. Het is mooi om dat dan in ontvangst te mogen nemen. Maar daarna komt dan natuurlijk de wedstrijd waarin je weer vol aan de bak moet."

Hatzidiakos was eerder dit seizoen nog zwaar geblesseerd aan zijn knie, maar heeft nu het gevoel dat die periode definitief achter de rug is."Ik kan nu eindelijk zeggen dat ik topfit ben. Ik heb veel wedstrijden gespeeld maar ik moest elke keer flink herstellen omdat het erg zwaar was. Maar ik kan nu eindelijk zeggen dat ik me na zo'n zware wedstrijd als vanavond gewoon goed voel en richting zondag weer topfit ben."