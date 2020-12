Geboorteseizoen grijze zeehonden in aantocht

TEXEL - Het gebeurt vaak: strandwandelaars die tijdens hun wandeling een zeehondenpup op het strand zien liggen. Het eerste wat we willen doen is het beestje helpen, maar dat hoeft niet altijd. Om onnodig dierenleed te voorkomen is het belangrijk dat iedereen weet wat te doen als er een pup op de kant ligt. Yerko Hankmann, dierverzorger bij natuurcentrum Ecomare, legde het uit aan Regio Noordkop .

Het geboorteseizoen komt er weer aan. In de winter baren de grijze zeehonden hun pups. De pups worden geboren met een wollige witte vacht. Deze vacht zorgt ervoor dat de pups in de eerste vier weken van hun leven goed warm blijven, terwijl ze door hun moeder worden gezoogd. Deze vacht is alleen niet geschikt om mee te zwemmen, daarom blijven de jonge zeehondjes tijdens de gehele zoogperiode op het land liggen.

Zeehondenmoeders laten hun jong soms langdurig alleen. Het volwassen dier gaat dan jagen en komt vanzelf terug. Ook na de zoogtijd liggen pups nog dagenlang op het droge. De moeder heeft het jong dan al verlaten en de pup teert in op zijn vetreserves. Na de zoogtijd van een maand is het jong zo verzadigd door de zeehondenmelk, dat het een tijd duurt voor zijn behoefte aan eten groot genoeg wordt dat hij op jacht gaat. Pas als de honger gaat knagen, begint de zeehond met jagen.

Dierenverzorgers beoordelen

Niet elke jonge zeehond heeft hulp nodig. Daarom beoordelen de dierverzorgers van Ecomare eerst de situatie voor ze besluiten of ze een pup meenemen naar de opvang. Ze komen regelmatig controleren hoe het met het dier gaat. De zeehond wordt dan met een kleur gemarkeerd, zodat bekend is dat het dier gezien is en onder observatie wordt gehouden. Buiten Texel gebeurt dit door zeehondenwachters van de andere opvangcentra.

Zelf kun je als je een zeehond ziet op verrekijkerafstand van de zeehond blijven. Ook is het belangrijk je hond aan de lijn te houden. Mocht je je echt zorgen maken om het welzijn van een pup, bel dan naar Ecomare.