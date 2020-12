AZ meldt zich bovenin na overwinning op concurrent Vitesse

De wedstrijd ontbrandde meteen dankzij een fel begin van AZ. Timo Letschert kreeg de eerste kans, maar zijn kopbal ging over. De volgende mogelijkheid was wel raak voor de thuisploeg. Na gestuntel van Maximilian Wittek profiteerde Karlsson. Zijn schot verdween via Riechedly Bazoer in de lange hoek.

AZ behield het initiatief en leek via Tijjani Reijnders - die de voorkeur kreeg boven Zakaria Aboukhlal - op 2-0 te komen, maar Letschert stond buitenspel toen hij de bal teruglegde. Naar mate de eerste helft vorderde werd Vitesse sterker. AZ-keeper Marco Bizot redde bijvoorbeeld knap op een kopbal van Wittek.

In de veertigste minuut maakte AZ toch de tweede. Linksback Owen Wijndal stoomde op en gaf de bal op tijd aan Boadu. De spits van AZ bleef koel oog in oog met Remko Pasveer: 2-0.

Snelle tegentreffer

De tweede helft was nog niet eens een minuut bezig of AZ kreeg al een tegendoelpunt te verduren. Letschert wilde de bal wegschieten, maar de voet van Vitesse-aanvaller Openda stond in de weg. De bal ging vervolgens over Bizot heen het doel in.

Daarna werden de ruimtes groter. Vitesse scoorde daardoor ook via Oussama Darfalou, maar de spits stond nipt buitenspel waardoor de goal werd afgekeurd. Een kwartier voor tijd besliste invaller Druijf plots de wedstrijd. Hij viel in voor Boadu, liep direct naar voren, kreeg de bal voor zijn voeten en schoot raak met zijn eerste balcontact.

Door de overwinning kan AZ zondag stijgen naar de gedeeld derde plaats. Dan speelt de ploeg van Pascal Jansen een inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos Letschert (Aboukhlal/53), Wijndal; Midtsjo, Reijnders, Koopmeiners; Stengs, Boadu (Druijf/75), Karlsson (Evjen/82)

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dasa, Doekhi, Bazoer (Buitink/69), Rasmussen, Wittek (Manhoef/78); Tronstad (Bruns/22), Bero, Tannane; Darfalou, Openda (Broja/79)