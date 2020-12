Hilversum laat klokken raadhuis luiden als startschot voor nieuw jaar

Hilversum geeft daarmee gehoor aan een oproep van lokale CDA-fracties door heel het land om tijdens de jaarwisseling kerkklokken te laten luiden als alternatief voor vuurwerk. "We houden er niet van om te zeggen wat er allemaal niet kan, maar vooral te kijken wat wél kan. Daarom doen we een oproep aan Hilversum en ‘t Gooi om 'op slag van Nieuwjaar' de kerkklokken te luiden. Het kost niets en het effect is niet in waarde uit te drukken", aldus Olaf Streutker van de Hilversumse CDA-fractie.

Hilversum vindt dat een sympathiek idee en laat weten dat gemeente zelf hoe dan ook meedoet door de klokken van het raadhuis te luiden. Of ook Hilversumse kerken meedoen aan het initiatief is nog niet helemaal duidelijk.

Meer gemeenten

De kans is erg groot dat meer Gooise kerken of gemeenten meewerken aan het klokgelui. Veel kerken worden momenteel benaderd met de zelfde vraag.

De CDA-fractie van Gooise Meren heeft de gemeente Gooise Meren ook gevraagd om het carillon voor het gemeentehuis te laten spelen tijdens de jaarwisseling.