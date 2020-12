Het sportmoment van Tijmen Koelemeijer: daverende verrassing VZV in Europa Cup

'T VELD - In de laatste dagen van dit jaar blikken de makers van NH Sport terug op 2020. Welk sportmoment is ons bijgebleven van dit jaar? In aflevering 9 het verhaal van verslaggever Tijmen Koelemeijer.

Verslaggever Tijmen Koelemeijer interviewt VZV-aanvoerder Djazzmin Trabelsi voorafgaand aan de wedtrijd tegen Granollers - Patrick Hogervorst

"Het was 29 februari 2020. De handbalsters van VZV uit 't Veld, een klein dorpje in de kop van Noord-Holland, speelden een Europa Cup wedstrijd tegen Granollers uit metropool Barcelona. Even voor de beeldvorming; dat is een ploeg uit de Spaanse eredivisie met speelsters die fullprof zijn. Bij VZV is aanvoerder Djazzmin Trabelsi (foto hierboven) gewoon nog studente." Massale steun "Oftewel; de bezoekers waren de grote favoriet. Máár zij hadden waarschijnlijk niet gerekend op de massale steun van het thuispubliek in het piepkleine Noord-Hollandse dorpje. Ruim 750 VZV-supporters waren naar sporthal het Zijveld gekomen en lieten de hele wedstrijd van zich horen. Van huis uit ben ik een voetballiefhebber, maar tijdens deze wedstrijd kwam ik erachter dat niet alleen de sfeer in een voetbalstadion voor kippenvel kan zorgen." Tekst gaat verder onder de foto

Quote "Ik kwam erachter dat niet alleen de sfeer in een voetbalstadion voor kippenvel kan zorgen" NH Sport-verslaggever Tijmen Koelemeijer

"Vooral de slotfase van de wedstrijd zorgde voor kippenvel op mijn armen. VZV stond in de rust, zoals verwacht, achter met 12-16, maar kwam in de tweede helft op wonderbaarlijke wijze terug.. Alles lukte. Het tegenovergestelde gold voor de bezoekers. Bij ieder doelpunt dat de Veldtemsen inliepen op de Spaansen ontplofte de 'pre-coroniaanse' zaal, waardoor je op een gegeven moment voelde dat het niet meer mis kon gaan." Tekst loopt door onder de samenvatting

Samenvatting VZV - Granolles - NH Sport/Tijmen Koelemeijer

"VZV won uiteindelijk met 26-25 en vierde het feestje. Dat er nog een return gespeeld moest worden in het toen nog toegankelijke Barcelona, maakte even niet uit. 'Dit neemt niemand ons meer af', zei trainer Rolf Schulte na afloop van de wedstrijd voor onze camera. De return ging helaas verloren en vlak daarna werden alle Europese competities stilgelegd. Een schrale troost zullen we maar zeggen." Tekst gaat verder onder de foto

Quote "Achteraf gezien heeft de wedstrijd voor mij een dubbele betekenis" nh sport-verslaggever tijmen koelemeijer

"Achteraf gezien heeft de wedstrijd voor mij een dubbele betekenis. Niet alleen de sfeer en het resultaat waren prachtig, ook was het de laatste keer dat ik bij een sportwedstrijd met publiek was. Twee dagen later vertrok ik naar Oostenrijk voor een week wintersport. Ook dat werd helaas eerder 'stilgelegd'."