SP vraagt met nieuwjaarsgroet aandacht voor daklozen

Volgens SP-schaduwraadslid Corine Eckhard is de actie hard nodig. "We zijn al langere tijd bezig met betere voorzieningen voor daklozen in Haarlem. En dan gaat het bijvoorbeeld om een goede opvang van alle daklozen en het afschaffen van het op straat zetten van daklozen uit de opvang als sanctie." Met deze actie wil ze de wethouder aansporen om actie te ondernemen.

Kerstgroet voor in de boom

De nieuwjaarswensen van Haarlemmers voor daklozen zullen op woensdag 30 december om 13.00 uur in de kerstboom op de Grote Markt worden gehangen. Op het plein zal Tweede Kamerlid Renske Leijten aanwezig zijn om samen met SP Haarlem de boom te ‘versieren’ en de aanwezigen toe te spreken.

Op haarlem.sp.nl kan iedereen een nieuwjaarsgroet achterlaten. Alle namen en wensen worden op kaartjes afgedrukt en in de boom gehangen.