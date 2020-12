Het sportmoment van Thomas Brood: altijd lol met renner Cees Bol

AMSTERDAM - In de laatste dagen van dit jaar blikken de makers van NH Sport terug op 2020. Welk sportmoment is ons bijgebleven van dit jaar? In aflevering 4 is verslaggever Thomas Brood aan de beurt.

Thomas Brood (l) interviewt Cees Bol - NH Sport/Tijmen Koelemeijer

"Dit jaar heb ik veel items gemaakt met én over Cees Bol. De nuchtere Zaankanter, die inmiddels in Alkmaar woont, vindt het altijd prima als ik hem een bezoekje breng. Bij hem thuis, op de route bij een appeltaart-stop of bij de presentatie van zijn ploeg Team Sunweb." Parijs - Nice "Ik sprak Cees Bol aan het begin van het jaar na Parijs - Nice. De Franse etappekoers was door de uitbraak van de coronacrisis één dag eerder geëindigd. Daarna werd er maandenlang geen wedstrijd gereden. Wij spraken af ergens langs de weg nabij West-Graftdijk. Keurig op de afgesproken tijd kwam hij met zijn trainingsmaat Reinier Honig aangereden." Tekst gaat verder onder de video

Cees Bol rijdt voorlopig geen wedstrijden - NH Nieuws

't Kopje van Bloemendaal "Er brak een koersloze periode aan. Ik hield wel contact met Bol en vroeg hem wat hij deed. 'Een rondje fietsen in Noord-Holland. Soms doe ik wat geks en laatst fietste ik zo vaak mogelijk 't Kopje in Bloemendaal op', vertelde hij. Ik dacht dat wil ik ook. Ik trok de stoute schoenen aan. De eerste paar rondjes reden Cees Bol en Ramon Sinkeldam nog met mij mee. Onze stagiair reed met de auto nog bijna Sinkeldam van de fiets af, maar na een paar keer het lokale klimmetje gedaan te hebben, reed ik alleen. De stagiair begon zich samen met mijn collega Tijmen Koelemeijer stierlijk te vervelen en na 25 beklimmingen besloot ik om ermee te stoppen. Anders had ik de honderd zeker gehaald..." Tekst gaat verder onder de video

NH Sport beklimt 't Kopje in Bloemendaal - NH Nieuws

Tour de France "Cees Bol was dit jaar de kopman van Team Sunweb in de Tour de France. Voor vertrek zou ik Bol nog een keer interviewen. Op dat moment was ik met mijn gezinnetje een weekendje weg en hadden wij de bed and breakfast van Wim Botman geboekt. De oud-renner is goed bevriend met Bol en is zijn eigen b&B begonnen in Schoorl. De bakkerszoon kan ook een goede appeltaart bakken. Dat kwam goed uit, want dan had ik een leuke insteek voor een item met Cees Bol. Welkom in de wondere wereld van appeltaarten en wielrenners." Tekst gaat verder onder de video

Voor Cees Bol is slagroom de komende weken verboden - NH Nieuws

"Een paar dagen later vertrok Bol voor de start van de Tour de France. Het was dat die dekselse Wout van Aert ijzersterk was. Anders had onze Cees een etappe gepakt." "Het mag duidelijk zijn dat Cees Bol een vriend van de NH Sport-show is. Al lang voordat hij een eigen Belgische fanclub kreeg, had ik voor het eerst contact met hem. Ik sprak hem in 2017 bij de sluitingsprijs Putte-Kappelen in België. Hij had een rotjaar gehad bij SEG Racing na een vervelende val in de badkamer. Daarbij liep hij een hersenschudding op en was hij maanden uit de roulatie. Dit vertelde de schuchtere Cees voor de camera. Inmiddels kijkt de Noord-Hollander niet meer zo op van een camera."