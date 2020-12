Buurt zag steekpartij in woning Grootebroek niet aankomen: "Heel verdrietig"

GROOTEBROEK - Buren aan de Nijenburg in Grootebroek zijn ontdaan na een steekpartij in een woning in hun straat vanmorgen waarbij een vrouw gewond raakte. "We hoorden een schot en toen ik buiten kwam zag ik de straat vol politieauto's", vertelt een buurman.

Verslagen staat de buurman in de regen op zijn pad terwijl hij de achterburen - die op visite waren op dat moment - gedag zegt. "We hebben het schot van de politie gehoord. Het is onwerkelijk wat er is gebeurd. Ik ken de buren goed, dit komt geheel uit de lucht vallen. Je hoort natuurlijk wel vaker dat er burenruzies zijn en dat er politie regelmatig komt kijken. Maar daar is hier geen sprake van." Een achterbuurman kent het betreffende gezin van gezicht. "Ze hebben twee tieners van een jaar of dertien en zestien, beiden op de middelbare school."

In de hele straat heerst onrust. Ook verderop bij de buren doet een buurvrouw verslagen de voordeur open: "Ik vind het heel triest. Het maakt me echt verdrietig." Haar echtgenoot kent het gezin ook van gezicht. "Volgens mij heeft hij een goede baan. Het zal wel een conflict zijn geweest in de relatiesfeer. De vrouw van het gezin heeft volgens mij een Zuid-Amerikaanse achtergrond, ze zet zich samen met onze buurvrouw in voor de kerk hier in het dorp. Onze buren gaan heel goed met hun om."

De politie heeft vanmorgen een man aangehouden en heeft daarbij een schot gelost. De verdachte is hierbij niet gewond geraakt. De vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht met onbekende verwondingen. De zoon en dochter van het gezin zijn door de ambulance nagekeken. Het is onbekend hoe het met hen gaat. De politie onderzoekt nog of er sprake is van een conflict binnen het gezin.