Ondanks lockdown toch 2.000 driegangenmaaltijden voor daklozen tijdens Kerst

AMSTERDAM - Vanwege de lockdown kan het traditionele daklozen kerstdiner van het Leger des Heils in de Koepelkerk niet doorgaan. Om de daklozen toch nog een beetje kerstgevoel te geven heeft 50|50 Food een actie op touw gezet om 2.000 driegangenmaaltijden te maken voor dak- en thuislozen.

Het is deze dagen buffelen in de keuken van 50|50 Food om alles op tijd klaar te krijgen. 50|50 Food is het werkbedrijf van het Leger des Heils. “Hier werken mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben als doel om ze weer klaar te stomen voor een betaalde baan”, legt teamleider Chiel Naber uit.

Normaal gesproken werken de cliënten in het restaurant. “Door corona kan er bijna helemaal niets. Maar wat we wel kunnen doen, willen we ook doen, zoals een mooie maaltijd geven aan iedereen”, vertelt werkbegeleider Kathy Spaargaren.