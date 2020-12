KNRM deelt kerstbroden uit op schepen: "Je moet elkaar in deze tijd een beetje bijstaan"

IJMUIDEN - De mannen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in IJmuiden laten zich niet alleen van hun positieve kant zien als er badgasten uit het zeewater moeten worden gered of eens schip in nood is. In de relatief stillere donkere dagen voor Kerstmis bezorgde een team van de KNRM bij twaalf schepen kerstbroden.