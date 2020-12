Dick Vrij snapt Glory-uitslag Jos van Belzen niet: "Hij had meer punten"

IJMUIDEN - Kickbokser Jos van Belzen verloor zaterdag op Glory 76 van landgenoot Tony Jas. Na afloop werd de uitslag in twijfel getrokken, omdat de statistieken van de IJmuidenaar beter waren. Bovendien voldeed Jas niet aan het gewicht van 70 kilogram. Manager Dick Vrij is teleurgesteld dat het zo gelopen is.

"Het begon al dat hij 2,5 kilo te zwaar was bij de weging", zegt Vrij tegen NH Sport over de tegenstander. "Toen werd er gezegd door zijn trainer: 'we hebben die partij net aangenomen.' Maar hij heeft die partij aangenomen op 70 kilo. Als je het niet redt, moet je iemand anders die kans geven. Dan sta je daar: wat doe je? Ga je vechten of niet?"

Quote "Jos heeft van donderdag tot de weging op vrijdagmiddag honderd gram kip gegeten en een halve liter water gedronken" manager dick vrij

Op de weging vroeg Vrij aan de trainer van Jas waarom het gewicht van zijn pupil niet klopte. "Als hij mij op donderdag gebeld had, hadden we met Glory nog een ander gewicht kunnen afspreken. Eigenlijk moet je die jongen al een gele kaart geven bij de weging. Dan krijg je meteen een punt aftrek bij de eerste ronde. Dat is dan ons voordeel, want hij heeft het voordeel dat hij niet zo diep is gegaan voor de weging. Jos heeft van donderdag tot de weging op vrijdagmiddag honderd gram kip gegeten en een halve liter water gedronken." Jury wijst Jas al winnaar aan De manager van Van Belzen vond dat de jury voor de verkeerde winnaar koos. "Als je de uitslag ziet, zie je dat Jos meer gedaan heeft. Jos had ook meer punten bij elkaar opgeteld. Op televisie was te zien dat Jos ronde 1 en ronde 3 won. De hele wereld zag dat en als jury zeg je dat hij verloren heeft." Vrij zegt dat de jury vond dat de klappen van Jas meer impact hadden.

Quote "Het is je eigen schuld, je had hem plat moeten slaan" MANAGER DICK VRIJ

Van Belzen had alsnog kunnen winnen door Jas knock-out te slaan. "Dat zei ik ook tegen hem: 'Het is je eigen schuld, je had hem plat moeten slaan'." Op papier had Jos ook moeten winnen, maar hij raakte ook geïrriteerd en dat deed zijn tegenstander goed", aldus Vrij.

