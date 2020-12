Hondentrimsalon toch ook dicht: "Laatste inkomen valt nu weg"

BERKHOUT - "Dit zagen we niet aankomen", vertelt trimsaloneigenaresse Nicolette Dijkstra. Tijdens de eerste lockdown mochten ze open blijven en ook sinds de afgelopen persconferentie leek er niks aan de hand. Tot het veiligheidsberaad gisteren de beslissing nam dat trimsalons onder een publieke ruimte vallen, en dus dicht moeten. "Mijn trimsalon was juist nog het lichtpuntje."

"We hebben al een heel slecht jaar en ook het laatste inkomen valt hiermee weg", legt Dijkstra uit. Naast de trimsalon hebben ze ook een hondenhotel waar slechts een derde van het aantal logées dit jaar kwam overnachten. "Dat mag wel doordraaien, maar doordat niemand op vakantie gaat is het aantal honden minimaal. We hebben een hele tijd gehad dat we nul dieren hadden zitten, dat is in twintig jaar niet gebeurd. En als je dan acht mensen in dienst hebt dan is dat zeer zorgelijk."

Publieke plaats

In het veiligheidsberaad worden trimsalons aangemerkt als 'publieke plaats' en moeten daarom sluiten. Daar is Nicolette het niet mee eens: "We hebben nagenoeg geen contact met de mensen. Evenals een pakketje worden de honden bij de deur afgeleverd. Klanten blijven buiten en kunnen aan het loket pinnen. Iedere trimster heeft hooguit vier honden op een dag, dus bijna geen verkeersbewegingen."