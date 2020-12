Pesterijen op basisschool Het Kompas gericht tegen 1 leerling, wijkagent doet oproep

ALKMAAR - De basisschool Het Kompas wordt sinds enkele weken beklad met graffiti en beledigende teksten gericht tegen 1 leerling. Afgelopen zondag was het weer raak. Wijkagent Bas Wijnen vindt dat de pesterijen per direct moeten stoppen en plaatst een oproep op zijn eigen Twitterpagina. "School en ouders zitten met de handen in het haar, dit moet stoppen", schrijft hij.

Basisschool Het Kompas in Alkmaar - NH Nieuws

Wijkagent Bas Wijnen maakt zich zorgen om de leerling en is hard op zoek naar de dader van de pesterijen. Dat de scholen dichtgaan vanwege de lockdown, was eigenlijk even fijn, zegt hij aan de telefoon. Want de pesterijen spelen al weken en de leerling was telkens bang om naar school te gaan. Ondanks dat de school dicht was, was het afgelopen zondag opnieuw raak met de bekladdingen. "De ouders belden mij bezorgd op: 'Dit moet echt stoppen'. Ze vroegen toen of ik een oproep kon plaatsen op mijn sociale media, om zo de dader te vinden", zegt wijkagent Bas. Tekst gaat verder onder de foto

Wat volgden waren veel reacties van onder meer buurtbewoners die erg betrokken zijn bij de leerling. "Mensen die zeggen dat ze een extra rondje om de school lopen 's avonds als ze de hond uitlaten, om te kijken of er niet weer graffiti wordt gespoten", zegt Bas. Een andere buurtbewoner reageerde dat zij het 'heel erg vindt voor de leerling en graag iets wil doen'. "Ik heb een kerstpakket gemaakt", zei ze tegen Bas. Omdat de buurtbewoner zelf niet kon langsgaan bij de leerling, bracht Bas het cadeau langs. "De leerling was hier ontzettend blij mee." Ook intern bij de politie heeft Bas de oproep gedeeld. "We willen er alles aan doen om de dader te pakken. Dit kan zo niet langer." Optreden school Directrice van de school Cisca Hemmekam zegt de pesterijen heel hoog op te nemen. "In goede samenspraak met de ouders en de wijkagent doen we er alles aan om het pesten te stoppen. En we houden deze leerling extra goed in de gaten", benadrukt ze. Op school worden andere leerlingen erop gewezen wat pesten met iemand doet. "Vooral als je zo publiekelijk wordt bejegend." Want de impact van zulke pesterijen zijn groot. "De dader weet niet wat hij de leerling aan doet", zegt Bas. Hij roept de dader dan ook op zich bij hem te melden. "Dader: spijt? Wees zo dapper om contact met mij op te nemen", staat op zijn Twitter geschreven.