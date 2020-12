Bijverdienpremie voor Amsterdammers in de bijstand

Op 1 februari 2018 is Amsterdam begonnen met het experiment met de bijstand. Deelnemers kunnen tot 1 maart 2021 een maandelijkse premie ontvangen als ze in deeltijd (gaan) werken.

Uit een onderzoek van het Amsterdamse Experiment Bijstand blijkt dat het geven van een premie een positieve werking heeft op de uitstroom van werk. "We zagen al eerder uit ons eigen onderzoek dat mensen in de bijstand eigenlijk graag parttime aan de slag willen, maar dat niet kunnen omdat ze daar door de regels financieel voor worden gestraft. Een uitkering betekent dus dat je op de bank moet blijven zitten: alles of niets. Dat is eigenlijk vreemd, omdat het mensen belemmert om de overgang naar werk te maken. Daar gaat deze bijverdienpremie juist bij helpen", vertelt Rutger Groot Wassink, wethouder van Sociale Zaken in Amsterdam.



Hoogte bijverdienpremie

Bijstandsgerechtigden kunnen een bijverdienpremie van 30 procent van hun inkomsten uit werk krijgen tot een maximum van 215 euro per maand. Het maximale bedrag wordt bereikt wanneer er 16 uur per week of meer wordt gewerkt. De premie kent twee uitbetalingsmomenten per jaar: in juni en november.

De regeling gaat na afloop van de premieverstrekking binnen het Amsterdamse experiment in op 1 maart 2021 en geldt tot en met 31 december 2022. Mocht het een succes zijn, dan blijft de regeling ook na 2022 bestaan.