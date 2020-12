Coureur Rinus van Kalmthout doet mee met beruchte 24 uur van Daytona

DAYTONA - Autocoureur Rinus 'Veekay' van Kalmthout maakt een uitstapje naar het langeafstandsracen. De Hoofddorper, die afgelopen seizoen de beste rookie was in de Amerikaanse IndyCar, rijdt eind januari de 24 uur van Daytona. De race op de Daytona International Speedway geldt als een klassieker in de autosport.

Van Kalmthout is een van de rijders in het team DragonSpeed in de LMP2-klasse. Ben Hanley, Rob Hodes and Garrett Grist zijn de teamgenoten van 'VeeKay'. "Mijn doel is om met DragonSpeed te strijden voor de klasse-overwinning op Daytona. Wij hebben een sterk rijderskwartet en het team heeft vorig jaar bewezen de eerste plaats te kunnen veroveren", aldus Van Kalmthout.

De Nederlander neemt het in de 24 uur van Daytona op tegen onder meer Racing Team Nederland, het Nederlandse raceteam van Jumbo-directeur Frits van Eerd en voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde.

