Volleybalster Kirsten Knip na time-out terug in Nederlandse competitie

SLIEDRECHT - Volleybalster Kirsten Knip uit Enkhuizen gaat weer spelen in de Nederlandse competitie. Ze was de afgelopen maanden bewust clubloos , maar kan nu aan de slag bij landkampioen Sliedrecht Sport.

"Mijn passie voor het volleybal is nooit verdwenen"

Knip heeft privé een zware periode achter de rug, een reden dat ze terugkeerde naar Nederland. "Maar ik ben blijven doortrainen op Papendal, omdat mijn passie voor het volleybal nooit is verdwenen. Nu wil ik heel graag weer speelminuten gaan maken, ook met het oog op de zomer met het Nederlands team. Ik ben blij dat Sliedrecht mijn verzoek heeft ingewilligd om bij hen het wedstrijdritme weer op te pakken."

"Het is goed voor ons, want Kirsten brengt heel veel ervaring mee", zegt trainer Vera Koenen. "Maar het is ook goed voor de eredivisie dat er weer een international meedoet."

237-voudig international Knip kwam van 2012 tot en met 2014 ook uit voor Sliedrecht Sport. De 28-jarige speelster vertrok daarna naar het buitenland. Daar speelde ze voor het Franse Istres, in Duitsland bij Vilsbiburg en Aken en afgelopen seizoen was ze actief in Roemenië voor Alba-Blaj.