Dierenambulance in 2020 platgebeld om voortvluchtige parelhoen Houdini

ZAANDAM - Waar menig parelhoen deze kerstdagen op een bord eindigt, is Houdini vriend en vijand te snel af. Veel mensen maken zich zorgen om de grote vogel, waardoor de telefoon van de Zaanse dierenambulance het afgelopen jaar roodgloeiend stond.

Parelhoen Houdini gaat er vliegensvlug vandoor - NH Nieuws

De parelhoen hoort eigenlijk thuis op een adres aan de Hogendijk, op een kleine kilometer afstand van station Zaandam. Nadat hij eind vorig jaar ontsnapte, wilde zijn baasjes hem graag terug en wisten hem te vangen. Maar toen 'ie snel daarna weer wegvloog, besloot de eigenaar dat hij beter op zijn plaats zou zijn tussen zijn soortgenoten, op de Fronik Buurtboerderij. Te hoog gegrepen Vrijwilliger Gera van de dierenambulance weet het nog goed: zij en collega Evert hadden dienst toen de eerste melding over de parelhoen binnnenkwam. "Het wordt heel vaak een pauw genoemd", vertelt Gera. "Kalkoen ook!", vult Evert aan. De parelhoen zat op een lichtmast, maar zelfs voor de ervaren vrijwilligers bleek het een onbegonnen zaak om 'm te vangen.



Bij Dierenzorg Zaanstreek blijft de telefoon sindsdien rinkelen: "We werden helemaal gek gebeld, soms wel drie keer op een dag!" De vrijwilligers van de dierenambulance gaan regelmatig op meldingen af, maar het beest vangen lukt niet. Het mondt iedere keer uit in een kat- en muisspel, waarbij de hoen weet te ontsnappen. Voor de vrijwilligers was dat reden om hem Houdini te noemen, naar de beroemde boeienkoning.



De eerste melding in 2019 van de parelhoen - Dierenzorg Zaanstreek

De parelhoen loopt regelmatig langs auto's op een grote parkeerplaats, maar ook voor de treinen op snelheid is hij niet onder de indruk. De dienstregeling van de NS is al meerdere keren stilgelegd omdat Houdini zich langs het spoor begaf. Ook de medewerkers van het treinstation bellen de vrijwilligers geregeld. Evert: "Elke keer kom je voor jandoedel en vliegt hij weer weg." Niet alleen de dierenambulance, ook politieagenten hebben geprobeerd Houdini te vangen. "Een keer werd hij door zes politieagenten ingesloten. Ze zouden hem pakken en hij vloog toen zo de boom in. Daar stonden ze alle zes", vertelt Evert. Vliegensvlug Houdini is inderdaad vliegensvlug, zo merkt onze verslaggever als ze de vrijwilligers vergezelt bij een nieuwe poging hem te vangen. Een ladder, vangnetten en voer: het blijkt allemaal tevergeefs. Gera snapt het wel: "Hij vindt het hier waarschijnlijk gezellig. Hij krijgt voldoende te eten en aandacht. Dus ja, het is hier best voor hem." En ja hoor, als de dierenambulance weg is, ziet een buurtbewoner dat de parelhoen gevoerd wordt.

NH Nieuws / Thyra de Groot

De dierenambulance bellen is niet nodig zolang hij vrij rondloopt, de parelhoen heeft het prima voor elkaar. Als je hem toch weet te vangen, dan mag je ze wél bellen. Dan zullen de vrijwilligers nog een poging wagen om Houdini bij zijn soortgenoten te plaatsen.