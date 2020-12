Huizer handhavers bedreigd en geïntimideerd na uitschrijven parkeerbon

HUIZEN - Twee handhavers van de gemeente Huizen zijn zondag bedreigd en geïntimideerd door iemand die boos was over een ontvangen parkeerbon. "Hier gaan mijn haren recht overeind van staan. Dit kan echt niet", reageert burgemeester Niek Meijer boos.

De handhavers bekeurden een automobilist die zijn auto had geparkeerd op een invalidenparkeerplaats bij winkelcentrum De Kostmand, zonder dat hij daarvoor een vergunning had. Toen de eigenaar van de auto terug kwam, zat er een dure boete van 370 euro onder zijn ruitenwisser.

Een familielid van de automobilist zocht de twee handhavers op toen ze even pauze stonden te houden. De man kwam verhaal halen, maar dat uitte zich al snel in bedreigingen en intimidaties.

Fatsoensoverschrijdend

De gemeente heeft aangifte gedaan. "Dit is niet alleen fatsoensoverschrijdend, maar ook strafbaar", zegt burgemeester Meijer. De burgemeester noemt de daad van de automobilist 'ongehoord, ongekend, ontoepasselijk en onjuist'.

Het is nog niet bekend of de bedreiger ook is aangehouden.