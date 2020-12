Topdrukte bij thuisafhaalpunt in zuidoost: ''Het is elke dag spitsuur''

AMSTERDAM - Bij veel thuis-afhaalpunten loopt het storm als het gaat om pakketten ontvangen en leveren. Nu grote pakketpunten zijn gesloten vanwege de lockdown en mensen massaal online bestellen, veranderen verschillende mensen hun huis in een buurtafhaalpunt. Zo ook Michelle Hoetmer in zuidoost: "Het is elke dag van vier tot acht uur s' avonds spitsuur aan de deur."

Elke dag komen er rond de vijftig mensen langs bij Michelle met óf voor een pakketje. Michelle startte het afhaalpunt aan het begin van de coronacrisis uit eigen frustratie. ''Ik had zelf geen zin om steeds mijn verkochte kleren naar een punt ver van huis te brengen.'' Inmiddels ontvangt zij tussen de veertig en vijftig personen per dag die een pakket afleveren of van wie zij er een ontvangt. ''Met Black Friday was het letterlijk gekkenhuis en ik verwacht met deze feestdagen niet anders.'' Afhaalpunt aan huis Naast Michelle stellen steeds meer mensen hun huis beschikbaar als buurtafhaalpunt. Ivo Goes maakt met de onderneming ViaTim zulke buurtafhaalpunten mogelijk. ''Dit jaar kan je spreken over een verdubbeling van het aantal mensen dat zich aanmeldt om hun huis beschikbaar te stellen als afhaalpunt.'' Volgens Ivo kan iedereen zich aanmelden en zijn de mensen die hun huis beschikbaar stellen een afspiegeling van de samenleving. Een aantal voorwaarden zijn dat het huis op de beganengrond moet zijn en dat er niet gerookt mag worden in huis.

Quote ''Ik verdien er een zakcentje mee, maar stop het niet in eigen zak.'' MICHELLE HOETMER - AFHAALPUNT AAN HUIS

De buurtafhaalpunten aan huis hebben vaak een sociaal aspect. "Het zijn vaak buurtbewoners die op de een of andere manier een connectie willen maken met de buurt.’’ zegt Ivo. 'Verdien geld voor de buurt' Bij Michelle lukt het maken van een connectie goed. Zo deelt zij aan elke persoon die langskomt een goodiebag uit. Ook staan er kleurplaten voor de kinderen en is de opbergruimte versierd met kerstverlichting en kerstbomen. Michelle vult de goodiebags met het geld dat zij heeft verdiend met het afhaalpunt. ‘’Ik verdien niks over de rug van mijn buren, maar juist voor de buurt.’’ Met de vorige grote opbrengst kocht zij 'Victor Verkeersborden' om de buurt veiliger te maken voor de kinderen. ‘’Met de feestdagen verwacht ik ook een mooie opbrengst. Ik wil hiermee nog meer verkeersborden aanschaffen die wij voor de scholen en peuterspeelzaal van de buurtkinderen kunnen plaatsen.’’ Met de feestdagen staat de deur van Michelle haar huis voor pakketjes ook open. Er is al beloofd door buurtkinderen dat zij, daar waar nodig is, komen helpen. Zij hoopt uiteindelijk een eigen pakket bezorgservice te kunnen starten voor en door de buurt. Voor nu zijn haar honden nog even vol met de honderden pakketten die zij dit jaar nog ontvangt en uitgeeft.