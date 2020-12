Steekpartij in woning Grootebroek: politie lost schot bij aanhouding verdachte

GROOTEBROEK - Bij een steekpartij in een woning aan de Nijenburg in Grootebroek is vanmorgen een vrouw gewond geraakt. De politie heeft een man aan kunnen houden. Daarbij heeft de politie wel een schot gelost, de verdachte is hierbij niet gewond geraakt.

In de woning waren ook een zoon en een dochter aanwezig. Zij zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Of ze ook gewond zijn geraakt, is niet duidelijk.

De vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht, wat haar verwondingen precies zijn is onbekend. Wel was er ook een traumahelikopter opgeroepen.

De politie onderzoekt of er sprake is van een conflict binnen het gezin.