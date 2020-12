2020 in zeven feelgoodverhalen om de ziel mee te strelen

NOORD-HOLLAND - 2020 gaat niet per se de boeken in als het fijnste jaar dat we ooit hebben meegemaakt. Corona zorgde (letterlijk) voor veel dood en verderf. Desondanks heeft de redactie van NH Nieuws het hele jaar hard gewerkt om óók verhalen te maken die voor een klein lichtpuntje zorgen. Hieronder zetten we de mooiste verhalen nog eens op een rijtje.

Pak voor postbode Luna Postbode Luna bezorgt met alle liefde in de wereld haar zelfgemaakte tekeningen en brieven bij haar buren. Iedereen is daar super blij mee, maar voor Luna mistte er nog een belangrijk detail: ze had geen postbodepak. Samen met haar moeder deed ze een oproep bij NH Nieuws. De reacties stroomden binnen, tot de figuurlijke jackpot uiteindelijk viel en Luna een eigen pak kreeg van PostNL.

Juf Ingeborg mist 'haar' kinderen Juf Ingeborg uit Haarlem staat normaal gesproken vol enthousiasme en liefde voor haar kleuterklas. Door de coronacrisis moesten haar kinderen echter thuisblijven. Ingeborg mistte ze zó erg dat ze besloot poppetjes te breien die op de kinderen lijken. De juf van de Bavinckschool ging de hele wereld over met haar breiwerkjes. Maanden na het eerste bericht van NH Nieuws verschenen er in internationale kranten nog berichten over de Haarlemse Ingeborg en haar poppetjes. 'Zwaaiopa' Roel wordt door de hele buurt uitgezwaaid Roel Wildschut (87) staat in de Breestraat in Koog aan de Zaan bekend als 'de zwaaiopa'. Hij zwaait naar zo'n beetje iedereen die langsloopt. Roel verhuisde in februari naar een verzorgingstehuis en de buurt besloot dat het tijd was om de rollen eens om te draaien. Honderden buurtbewoners gingen de straat op om hem uit te zwaaien.

Dagbesteding met honden is cruciaal tijdens crisis Voor veel mensen heeft de coronacrisis een nog veel grotere impact dan thuis moeten blijven van werk en school. Bij Stichting Contacthond in Vijfhuizen komen mensen met psychische klachten of een beperking langs om te spelen, knuffelen en knutselen met honden. Enorm waardevol, want toen Stichting Contacthond tijdens de eerste lockdown dicht moest, zagen ze een aantal cliënten hard achteruit gaan.

Piet (87) eet het jaar rond van zijn volkstuin De 87-jarige Piet Rendering verbouwt al ruim een halve eeuw zijn eigen groenten en fruit. De voormalig Hoogovenman hoopt jongeren te inspireren om gezonder te eten. "Het gaat mij er ook om dat we een gezonder klimaat krijgen. Zodat mijn kleinkinderen, en later achterkleinkinderen, ook gezond kunnen leven." Flink doorwerken is het wel. Piet besteedt zo'n vier dagen per week in zijn volkstuin om te zorgen dat hij en zijn vrouw er het hele jaar door van kunnen eten. Ahmed neemt koffiezaak over, maar moet gelijk weer dicht De Bussumse Ahmed gaat in maart eindelijk van start met zijn eigen koffiezaak. Hij werkte eerder al in het café toen het nog een andere eigenaar had, maar kreeg de kans het over te kopen. Toen hij eenmaal zo ver was en op 2 maart de deuren open gingen, had hij niet voorzien dat hij een week later alweer zou moeten sluiten. De tegenslag duurde echter niet lang. Ahmed werd direct na de sluiting bestookt met berichten van trouwe klanten die hem en zijn koffie enorm mistten. Hij benaderde wat bedrijven of zij misschien interesse hadden om zijn koffie te schenken, en zo startte hij een succesvolle to go-service. Amsterdammer takelt zijn hond elke dag naar beneden Hoe krijg ik mijn hond van 35 kilo een paar keer per dag van en naar de tweede verdieping, zonder dat hij trap moet lopen? Met die vraag worstelde Roy uit Amsterdam. Zijn hond Thaloen is 16.5 jaar oud en kan niet meer zelf de trap op en af komen. Roy bedacht zelf een constructie waarmee hij Thaloen drie keer per dag naar beneden en weer naar boven kan halen: een takelbak voor honden.

