Gemeente Hoorn onderzoekt twee locaties voor komst kindcentrum in wijk Risdam

HOORN - De gemeente Hoorn doet verder onderzoek naar wat de meest geschikte plek is voor de komst van een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) in de wijk Risdam. Dit blijkt uit een brief die de gemeente deze week naar de bewoners in de wijk heeft gestuurd. Er worden nu op twee locaties, de oude hockeyvelden bij de Nieuwe Steen en de sportvelden van HSV Sport, meerdere opties onderzocht.

Het terrein van HSV Sport - Google Maps

Aanleiding om meerdere opties voor beide locaties te onderzoeken, is de discussie die ontstaan is over de haalbaarheid van het realiseren van een IKEC en woningbouw op de oude hockeyvelden. De gemeente schrijft in de brief dat met de komst van woningbouw én een IKEC er bestaande parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Daarom kijkt de gemeente nu op verzoek van een aantal raadsfracties ook naar de mogelijkheden bij HSV Sport. Bij de beide locaties worden meerdere opties onderzocht. Zo ligt de nadruk bij de hockeyvelden op een bepaald aantal woningen en de komst van een IKEC en een oplossing voor de parkeerplaatsen die zouden verdwijnen. En bij HSV Sport wordt onderzocht of een combinatie van een IKEC, meerdere sportclubs en woningbouw mogelijk is. Anonieme brieven In de afgelopen weken zijn er twee anonieme brieven verspreid onder de bewoners van de wijk Risdam, waarin er al zorgen werden geuit over een onderzoek naar de komst van het IKEC op het sportpark van HSV Sport. In de eerste brief schreef de onbekende afzender dat een Hoornse fractie een lobby had gehouden om het IKEC op het terrein van HSV Sport te bouwen. Volgens de anonieme briefschrijver zou een kopstuk van deze fractie zelf op een paar honderd meter van het hockeyterrein af wonen en niet willen dat er honderden kinderen in de buurt lopen en het verkeer in dat deel van de wijk toeneemt. In de tweede anonieme brief 'Red ons park' worden opnieuw de zorgen geuit richting de komst van het IKEC naar de plek van HSV Sport. Ook vraagt de briefschrijver eventuele zorgen te uiten via een speciaal aangemaakt emailadres. Welkom bij HSV De voetbalvereniging HSV heeft er geen moeite mee als het IKEC richting hun sportvelden komt. "Wij staan er niet sceptisch tegenover", zegt penningmeester Ilse Hendrikse. "Er wordt sowieso gesproken over het delen van sportvelden samen met de rugbyclub. Dat zou ook straks met het IKEC kunnen."

Quote "Mensen hebben vaak toch hun loopje naar het park" Ellen kwantes - bewoner wijk risdam

Maar bewoner van de wijk Ellen Kwast ziet liever niet al het groen bij het huidige sportpark verdwijnen. "Goed dat de gemeente ons goed informeert. Maar het stelt me nog niet echt gerust", vertelt ze. Ze wil graag een plek houden waar mensen kunnen samenkomen en recreeren en waar nog wat groen is. "Zo'n mooi groot park is goed voor de luchtvoorziening en het zou ontzettend zonde zijn als ze het park aanpassen. Mensen hebben vaak toch hun loopje naar het park." Nog geen bezwaar De gemeente benadrukt in de brief dat er nu nog geen bezwaar ingediend kan worden, omdat er nog geen besluit is genomen over een locatie. De resultaten van het onderzoek worden in maart verwacht, daarna zal het voorgelegd worden aan de gemeenteraad die er dan een besluit over neemt.