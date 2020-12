PWN sluit parkeerplaats Kennemerduinen tijdens feestdagen vanwege verwachte drukte

De maatregelen zijn volgens PWN nodig omdat ze verwachten dat veel mensen een wandelingetje komen maken in de duinen nu er vanwege de lockdown zoveel dicht is. Dat zorgt voor een groot besmettingsgevaar.

Vooral het uitgifteluik voor een koffie to go bij het duincafé van het bezoekerscentrum trekt veel volk. "We willen voorkomen dat hier een ophoping van mensen plaatsvindt en ervoor zorgen dat mensen zich verspreiden over het gebied", aldus Margot Holland, manager van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Speeltuin al gesloten

Het is tijdens de feestdagen ook niet mogelijk om bij het Duincafé gebruik te maken van de toiletten of de speeltuin bij het bezoekerscentrum. De speeltuin is afgelopen weekend al gesloten vanwege grote drukte en zal de hele kerstvakantie dicht blijven.

