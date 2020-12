Haarlemmermeer dreigt met juridische stappen richting inwoners Cruquius: "Onbeschoft"

CRUQUIUS - De bewoners van de Oude Kruisweg in Cruquius hebben een gemeentelijke brief gekregen waarin gemeentegrond wordt opgeëist. In de brief staat dat de bewoners twee opties hebben. Ze kunnen verklaren de grond vrijwillig terug te geven, maar als ze dat niet doen of de verklaring niet op tijd terugsturen zal de gemeente juridische stappen ondernemen.

Bewoners moeten variërend van 6 centimeter tot zo’n 3,5 meter inleveren - NH Nieuws

De bewoners wordt gevraagd voor 30 januari een verklaring in te vullen. "Als wij dan geen ingevulde en ondergetekende verklaring van u hebben ontvangen gaan wij ervan uit dat u de gemeentegrond niet vrijwillig teruggeeft. De gemeente zal dan juridische stappen tegen u ondernemen om de grond terug te krijgen", wordt gedreigd in de brief. Maar Henny van Son, een van de bewoners aan de Oude Kruisweg, laat weten niet onder de indruk te zijn van de brief. "Ik vind het heel onbeschoft", vertelt ze. "Ik heb dan vanochtend ook een brief bij mijn buren in de bus gedaan met het bericht dat ze zich niet moeten laten overdonderen door deze brief. Wij geven helemaal niks terug." De bewoners van de Oude Kruisweg verzamelen zich en hebben juridische hulp ingeschakeld. Ze beroepen zich op verkrijgende verjaring van de grond. Daarvoor moet je ten minste tien jaar onafgebroken grond in je bezit hebben. Maar volgens Henny van Son staan sommige hekken er al bijna honderd jaar. Erfgrens huizen Eerder dit jaar werden de bewoners al onder druk gezet door de gemeente. Het kadaster verrichte in juli al metingen en reisden even later af naar Cruqius om met ijzeren pinnen en houten paaltjes aan te geven waar de erfgrens van sommige huizen loopt. Henny van Son, een van de bewoners aan de Oude Kruisweg, zou volgens deze metingen bijna een meter naar achteren moeten. "Maar, zelfs toen mijn overgrootvader hier woonde stond het hek al op deze plek, verklaarde zij in oktober." Tekst gaat verder onder de video

Bewoners Oude Kruisweg niet te spreken over plannen van gemeente - NH Nieuws

Zonder in gesprek te gaan met de bewoners stuurt de gemeente nu de brief waarin zij de grond opeisen: "De gemeente is eigenaar van de grond die u in gebruikt heeft (...). Op verschillende plekken liggen kabels en leidingen, deze moeten altijd snel en bereikbaar zijn voor de nutsbedrijven. Verder heeft de gemeente de grond nodig voor toekomstige werkzaamheden aan de Oude Kruisweg. Daarom willen wij de grond terug." Werkzaamheden De gemeente heeft in februari laten weten de Oude Kruisweg te willen renoveren. De wens van de bewoners zou namelijk zijn dat er meer aandacht komt voor parkeren, veiligheid en het verwijderen van bomen. Maar het enige dat de bewoners van de Oude Kruisweg willen is dat de weg een rustige polderweg blijft. Daar is volgens de bewoners geen renovatie voor nodig en ze hebben daar ook niet om gevraagd. De gemeente schrijft ongeveer drie maanden voor de start van de werkzaamheden een bewonersbrief te sturen. Hierin staat informatie over de werkzaamheden en wanneer de gemeente de grond graag 'ontruimd' zou willen zien. "Ongeveer veertien dagen voor de start van de werkzaamheen sturen wij nog een bewonersbrief. Hierin staat onder andere de precieze planning en informatie over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden."