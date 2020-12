Meer dan meter regen maakt Marken dit jaar natste plek van Nederland

MARKEN - Met de twee centimeter regen die er van maandagochtend tot dinsdagochtend is gevallen, heeft Marken dit jaar meer dan een meter regen te verwerken gekregen. Daarmee is het één van de natste plekken van Noord-Holland, en van Nederland. "De teller staat nu op 1002 milimeter", aldus NH-weerman Jan Visser.

Gemiddeld valt er op het eiland jaarlijks zo'n 841 millimeter regen, wat betekent dat er nu al zo'n 160 millimeter meer is gevallen dan 'normaal'. "Maar wat is tegenwoordig nog normaal?", zegt Visser verwijzend naar het veranderende klimaat en de weersomstandigheden. Al in oktober was er op Marken meer regen gevallen dan normaal in een heel jaar.

Vaak zijn de Veluwe en Zuid-Limburg - het gebied rond Vaals - de natste plekken van Nederland, maar ook dit jaar 'valt Noord-Holland in de prijzen' als het om regenval gaat. "Dat heeft te maken met het warmere zeewater", licht Visser toe.