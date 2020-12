Weesper golfbaan heeft vandalen te pakken die grote ravage aanrichtten

De groep vandalen sloeg eind vorige maand twee avonden achter elkaar toe. De eerste nacht bleken de vandalen de golfkarretjes aan de praat te hebben gekregen en werd de 'driving range' kapot gereden. Hoewel de karretjes op slot stonden, was het een koud kunstje om ze aan de praat te krijgen. De volgende avond stonden de karretjes veilig achter slot en grendel, maar door een loods open te breken konden de jongeren er weer mee aan de haal gaan. Een van de holes werd kapot gereden en een van de golfkarretjes belandde in de sloot.

Hoewel de ravage al van een maand geleden is, heeft de golfbaan er nog elke dag hinder van. "We kunnen nu niet meer machinaal de ballen oprapen van de driving range. Dat moeten we met de hand doen in de blubberpoel die is achtergelaten", laat golfbaaneigenaar Gerhard van Galen weten.

Excuses aangeboden

De daders hebben zich nu zelf via een van de ouders gemeld. Het gaat om een groep van vijf minderjarige jongens. Zowel de ouders als de kinderen hebben hun excuses aangeboden voor de ravage. "Dat is positief en netjes", aldus Van Galen.

De schade wordt nu verhaald op de ouders, die vanwege de minderjarigheid van hun kinderen aansprakelijk zijn. De golfbaan heeft na het incident van vorige maand camera's geplaatst om de baan op afstand in de gaten te houden.