Verkleumde maanvis warmt op bij Ecomare: "Te laat naar het zuiden vertrokken"

DE KOOG - De maanvis die gisterochtend werd aangetroffen in de NIOZ-haven op Texel blijft voorlopig in Ecomare. De vis dobberde in een hoekje van de haven en zwemt nu rond in een bassin van het zeehondencentrum. "Hij was helemaal verkleumd. Hij is te laat begonnen met terugzwemmen naar het zuiden", zegt ecoloog Arthur Oosterbaan van Ecomare.

"Als ze aanspoelen is het altijd in december", vertelt ecoloog Arthur Oosterbaan van Ecomare. "Maanvissen zijn tropische vissen en trekken altijd tussen het zuiden en het noorden en dobbereren een beetje rond in de Noordzee. Als het kouder begint te worden sukkelen ze weer naar het zuiden, maar deze is te laat begonnen met zijn reis en heeft het veel te koud."

De maanvis heeft de nacht goed doorstaan, laat Ecomare weten. "Hij zwemt zelfs al iets beter in vergelijking met gisteren. Dat is goed nieuws, maar hij is er nog niet. Hij is behoorlijk verzwakt en moet nog flink aansterken."

Wachten op opwarming zeewater

Maanvissen hebben een aparte manier van voortbewegen. Door hun vreemde vorm lijkt het of ze alleen een kop hebben. De borstvinnen zijn smal. De rug- en aarsvin zijn juist extreem lang. Die bewegen bij het zwemmen in de zo karakteristieke wrikkende beweging.

Voorlopig kan het dier nog even bijkomen in het bassin van Ecomare. "We kunnen hem nu niet terugzetten in de Noordzee. Het wachten is op warmer water. Bij 16 graden zou het kunnen, maar dan zitten we al in volgend jaar mei. Of we moeten hem naar Portugal brengen. Daarover zullen we snel een knoop over doorhakken."