Dijklander stelt planbare operaties uit, spoedzorg blijft overeind

Volgens het Dijklander is het aantal coronapatiënten dat medische zorg nodig heeft, onverwacht snel toegenomen. Daarom is landelijk gevraagd om zoveel mogelijk plek te maken voor deze patiënten.

"We beseffen dat dit ontzettend vervelend is voor patiënten, die misschien ook al langer op een operatie wachten. We doen dit dan ook met tegenzin. Helaas lopen we tegen de grenzen aan van wat we kunnen", vertelt Jeroen Muller, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Verplaatsen en minder inplannen

Dit betekent dat het Dijklander ziekenhuis niet-acute operaties gaat verplaatsen. Dit gaat dan om operaties die langer dan zes weken kunnen wachten, zoals heupoperaties, liesbreuken en cosmetische ingrepen.

Verder worden er geen tot weinig nieuwe operaties, die niet urgent zijn, ingepland. De kans is dus aanwezig dat patiënten langer moeten wachten op een operatie.

Het ziekenhuis benadrukt dat afspraken op de poli en spoedzorg wel zoveel mogelijk doorgaan. Afspraken op de poli worden, als het mogelijk is, op afstand gedaan via videobellen of telefonisch.