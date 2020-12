Geen rellen met zwaar vuurwerk, wel tientallen jongeren staande gehouden

ALKMAAR - Het lijkt erop dat er vanavond niemand heeft gedemonstreerd in Alkmaar-Noord. Op sociale media ging een flyer rond waarin werd opgeroepen naar de Rekerhout te komen. Er was heel veel politie op de been en iedereen, op de fiets, in de auto of met de scooter, werd staande gehouden en om identiteitsbewijs gevraagd. "Ik hoorde dat het heet was in de buurt en kwam kijken."

Dat zegt Jesse tegen NH Nieuws. Om 20.00 uur zou de demonstratie zijn, waar 'meer dan 500' mensen werden verwacht volgens de flyer. Het is nog niet duidelijk wie de initiatiefnemer is en de politie kon vanavond nog geen antwoord geven op de vraag of er aanhoudingen zijn verricht.

Wel zijn er tussen 19.30 uur en 21.00 uur dus tientallen Alkmaarders staande gehouden en gevraagd wat zij op dat moment in De Mare of de Rekerhout te zoeken hadden. Ook werden tassen en auto's doorzocht.

Uit de hand gelopen

Vermoedelijk was de politie massaal aanwezig omdat het gister helemaal uit de hand liep in Velsen-Noord met jongeren die de politie bekogelden. Dit had kapper Giel, met een zaak op de parkeerplaats van De Mare, ook vernomen en dus was hij de hele avond in zijn salon.

"Ik hoop dat dit kinderwerk is en er niemand op komt opdagen. Maar ik heb wel even wat maatregelen getroffen, zoals het geld dat er nog was weggehaald. Bizar dat dit nu in Alkmaar dreigt te gebeuren", vertelt hij aan NH Nieuws.

Er kwam ook een aantal jongeren kijken of er wat zou gebeuren.

