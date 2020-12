Afschaling planbare reguliere zorg: ook Noord-Hollandse ziekenhuizen nemen maatregelen

In een aantal Noord-Hollandse ziekenhuizen wordt de planbare reguliere zorg voorlopig afgeschaald om coronapatiënten voorrang te geven, blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws. Alleen welke maatregelen precies worden genomen, verschilt per ziekenhuis(groep). Eerder vandaag meldde minister van Medische Zorg en Sport Tamara van Ark dat de planbare reguliere zorg voorlopig in ziekenhuizen landelijk wordt afgeschaald.

Zo benadrukt de ziekenhuis-organisatie Spaarne Gasthuis, met vestigingen in Haarlem-Noord, Haarlem-Zuid, Hoofddorp en Heemstede, dat met de planbare reguliere ziekenhuiszorg de planbare operaties en opnames worden bedoeld. "In het Spaarne Gasthuis verandert vooralsnog niks. Reguliere zorg zolang het kan, afschalen wanneer het moet. Als u niets van het ziekenhuis hoort, gaat uw afspraak gewoon door", benadrukt een woordvoerder.

Anders klinkt het geluid bij onder meer het Tergooiziekenhuis in Hilversum. Het ziekenhuis nam gister al het besluit om de planbare zorg, zoals niet-spoedeisende operaties, af te schalen. "Het is momenteel erg druk in het ziekenhuis en we hebben alle hulp hard nodig. Alleen (semi-)spoedeisende zorg, de zorg voor kankerpatiënten en de poliklinieken draaien voorlopig door", zegt ziekenhuiswoordvoerder Wencke Fassbender.

Maatregelen noodzakelijk

Met deze maatregel waren zij minister Van Ark een dag voor, aangezien zij vandaag bekendmaakte dat ziekenhuizen alle niet-acute zorg landelijk afschalen. De maatregelen zijn noodzakelijk, omdat de druk op de zorg toeneemt door het stijgend aantal coronapatiënten. "Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken", zegt Van Ark. Ook de besmettingen onder het personeel en het hoge ziekteverzuim spelen een rol in de beslissing.

De afschaling omvat vooral operaties die niet acuut zijn. Zo kan bijvoorbeeld oncologische zorg en zorg voor mensen met psychische klachten wel doorgaan.

Afspraken verschuiven

Ook Ziekenhuis Amstelland neemt maatregelen om voorrang te geven aan coronapatiënten. Zo zijn alle afspraken voor niet-spoedeisende zorg, die stonden ingepland tot 8 januari, verschoven naar een later tijdstip. Voorzitter Esther Agterdenbos van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis zegt daarover: “Sinds de start van de tweede golf hebben we steeds geprobeerd de reguliere zorg door te laten gaan en dat is tot nu toe gelukt. Niet alleen vanwege het toenemende aantal coronapatiënten, maar ook door verzuim onder het eigen personeel is het voor ons ziekenhuis continu puzzelen om de roosters rond te krijgen.”

Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep, een van de grootste ziekenhuisorganisaties in Nederland, is de planbare zorg al voor een groot deel afgeschaald en wordt op dit moment bekeken wat er verder nodig is. Acute zorg, semi-spoedzorg en oncologische zorg gaan vooralsnog door. Ook de poliklinieken van Noordwest zijn open en de afspraken gaan zoveel mogelijk door. Voor een deel van de consulten wordt gebruik gemaakt van videobellen of wordt de afspraak omgezet naar een telefonisch consult.

Urgente operaties

In het Dijklander Ziekenhuis met vestigingen in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam worden vanaf 28 december een aantal operaties uitgesteld, laat woordvoerder Ellen van Ruiten weten. Dit is noodzakelijk, zodat er personeel vrijkomt voor de coronazorg. Het gaat om operaties die medisch gezien langer dan zes weken kunnen wachten, zoals liesbreuken, heupoperaties en cosmetische ingrepen. Alleen de urgente operaties gaan door die medisch gezien binnen zes weken moeten plaatsvinden.

En dat terwijl de piek van de tweede coronagolf nog moet komen. De komende weken is de verwachting dat het aantal opgenomen coronapatiënten nog toeneemt. In de loop van januari wordt de grootste drukte verwacht.