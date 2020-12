Ziekenhuis Amstelland schaalt niet-spoedeisende zorg af

AMSTELVEEN - Het Ziekenhuis Amstelland heeft alle afspraken voor niet-spoedeisende zorg die stonden ingepland tot 8 januari, verschoven naar een later tijdstip. Reden is de toenemende druk op het ziekenhuis vanwege het coronavirus.

Het ziekenhuis laat weten dat ze steeds meer patiënten moet opnemen en dat uitstel van sommige reguliere behandelingen niet meer is te vermijden. Zorgminister Tamara van Ark maakte vanmiddag bekend dat meerdere ziekenhuizen overgaan tot het afschalen van niet-acute zorg.

Voorzitter Esther Agterdenbos van de Raad van Bestuur van het Ziekenhuis Amstelland zegt daarover: “Sinds de start van de tweede golf hebben we steeds geprobeerd de reguliere zorg door te laten gaan en dat is tot nu toe gelukt. Niet alleen vanwege het toenemende aantal coronapatiënten, maar ook door verzuim onder het eigen personeel is het voor ons ziekenhuis continu puzzelen om de roosters rond te krijgen.”

Spoedoperaties en oncologische zorg in het Amstelland gaan gewoon door. Dat geldt ook voor geplande keizersneden en operaties die niet uitgesteld kunnen worden. In tegenstelling tot de eerste coronagolf gaan afspraken in de polikliniek nu wel gewoon door.