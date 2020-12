Coronabesmettingen stijgt fors in Haarlemmermeer, 21 mensen overleden aan virus

HAARLEMMERMEER- In Haarlemmermeer zijn de afgelopen twee weken 21 mensen overleden aan het coronavirus. Een flinke stijging want tussen 25 november en 8 december viel 1 dode te betreuren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal mensen dat positief is getest, fors is toegenomen. Tussen 8 en 22 december ging het om 662,8 per 100.000 inwoners. Dat waren er 469,9. Omgerekend in absolute aantallen gaat het om 1034 patiënten in de afgelopen twee weken. In de vergelijkbare periode daarvoor waren dat er 733, een stijging van 301 patiënten.

Het aantal mensen dat moest worden opgenomen in het ziekenhuis is de afgelopen twee weken ook gestegen: van 1,9 naar 4,5 per 100.000 inwoners. Omgerekend naar absolute aantallen zijn dat er zeven nu, en dat waren dat er drie, gemeten tussen 25 november en 8 december.