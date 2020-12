Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland: lever je vuurwerk in

"Om mensen in de gelegenheid te stellen om veilig afstand te doen van hun vuurwerk, kunnen inwoners uit Amsterdam, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen, Amstelveen en Aalsmeer hun vuurwerk op 24 en 27 december zonder gevolgen inleveren bij in totaal 6 inleverpunten in Amsterdam en Uithoorn", valt te lezen in een persbericht van de veiligheidsregio.

Een gespecialeerd bedrijf zal het vuurwerk op een veilige manier innemen en uiteindelijk de vernietiging ervan organiseren.