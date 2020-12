Honderden extra coronabesmettingen in Amstelland

AMSTELLAND - In alle gemeenten in Amstelland zijn opnieuw meer mensen besmet geraakt met het coronavirus. Tussen 9 en 22 december raakten 994 mensen besmet. Een stijging van 359, vergeleken met de periode tussen 25 november en 8 december. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die vanmiddag zijn gepubliceerd.

Aantal Covid-19 meldingen

In alle gemeenten zijn er in de laatste twee weken meer Covid-19 meldingen binnengekomen bij het RIVM. In Amstelveen zijn dat er 565,5 per 100.000 inwoners. Tussen 25 november en 8 december waren dat er 361,1 per 100.000 inwoners. Omgerekend naar het aantal personen gaat het om 518 en dat was in de periode daarvoor 331.

Ook in Aalsmeer is er een stijging van het aantal inwoners dat besmet is geraakt met het virus. Per 100.000 inwoners zijn dat er 627,8. Dat was in de vorige periode nog 398,6. Omgerekend naar aantal mensen zijn dat er nu 200, dat was in de voorgaande twee weken 127.

Ook Uithoorn ontspringt de dans niet. Per 100.000 inwoners raakten tussen 9 en 22 december 529,2 mensen besmet. Dat was 325,7 in de voorgaande periode. In absolute aantallen gaat het in de laatste periode om 156 personen. Tussen 25 november en 8 december waren dat er 96.

In Ouder-Amstel kregen in de laatste twee weken 120 mensen het virus. In de vergelijkbare periode daarvoor waren dat er 81. Omgerekend per 100.000 inwoners zijn dat er 855,6 en dat was 577,5.

Ziekenhuisopnames

Wat betreft het aantal ziekenhuisopnames, kregen alleen Amstelveen en Aalsmeer hiermee te maken in de laatste gemeten periode. In Amstelveen zijn dat er nu 3,3 per 100.000 inwoners. In personen uitgedrukt gaat het om drie mensen. Dat was ook in de voorgaande periode zo.

Ook in Aalsmeer veranderde er weinig op dit gebied. Per 100.000 inwoners zijn dat er 3,1. In absolute aantallen gaat het om 1 persoon. Dat was ook het geval tussen 25 november en 8 december.

In Uithoorn en Ouder-Amstel werden tussen 9 en 22 december geen mensen opgenomen en dat was in de voorgaande periode niet anders.

Overleden

In Amstelveen zijn in absolute aantallen in de afgelopen twee weken helaas negen mensen overleden, een lichte stijging van twee personen ten opzichte van de periode daarvoor (7). In Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel zijn er geen doden te betreuren in de afgelopen paar weken.