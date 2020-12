Opmerkelijke carrièreswitch voor oud-wethouder: "Mijn hart lag altijd al bij de zorg"

ALKMAAR - "Goedemorgen, met Frits Westerkamp van de GGD. Bent u bekend met de positieve testuitslag?" Voor deze Alkmaarder stond Kerst 2020 in het teken van werken, werken en nog eens werken. Frits startte een maand geleden met zijn nieuwe baan als bron- en contactonderzoeker bij de GGD en daar is het gierend druk.

Dat vertelt hij tegen NH Nieuws. Het was een roerig jaar voor Frits, omdat hij ook voorzitter is van de 8 October Veereniging en ook dus daar met fikse tegenslagen te maken had. Daarover spraken we hem tijdens Alkmaars Ontzet. Ook zullen veel mensen hem kennen als wethouder van de gemeente Bergen. Daar stapte hij in 2018 op toen hij een motie van wantrouwen aan zijn broek kreeg rondom het plan 'De 7 Dorpelingen'. Het plan om het centrum van Bergen een metamorfose te geven verdeelde het college en Westerkamp was uiteindelijk de kop van Jut.

Quote "Dan hoor ik de wind op de achtergrond en vraag ik: 'Bent u niet thuis? U bent besmet!'" Frits Westerkamp - Medewerker GGD

De 62-jarige Alkmaarder krijgt wel wachtgeld, maar stilzitten is niet aan hem besteed. Daarom besloot hij te solliciteren bij de GGD als medewerker van het bron-en contactonderzoek. Inmiddels werkt hij er een paar weken en is hij best geschrokken. "Het is waardevol werk, omdat we iedereen bellen die besmet is en uitvragen waar ze de besmetting hebben opgelopen, maar ook schrijnend om te zien hoe hard het is gegaan met het aantal." Hulpverleners besmetten Het is zo druk dat hij de hele Kerst moest werken - vanuit huis, met zijn headphone en achter zijn computer - maar ook komende week en nieuwsjaarsdag. De Noord-Hollanders die hij moet bellen verbazen hem soms weleens. "Dan hoor ik de wind op de achtergrond en vraag ik: 'Bent u niet thuis? U bent besmet!'" Waarop diegene antwoordt aan Frits dat ze alleen even met de auto met hun hondje naar het strand zijn en 'echt niemand hebben gezien'. "Maar wat als u een auto-ongeluk krijgt? En er hulpverleners om je heen staan, mensen je helpen en je zo iedereen besmet? Oh ja, mompelen ze dan. Daar denken ze dan niet over na." Toch zijn de meeste mensen erg meewerkend, aldus de GGD-medewerker. Bekijk het hele interview hier. Tekst loopt door onder de video

Op de vraag wat hij vindt van de kritiek op de GGD, dat er vacatures openstaan en handjes tekort zijn antwoordt hij: "Ik geloof erin wat we allemaal ons best doen. Het virus is nog zo onbekend, dan kan je ook niet alles goed doen." Hoewel het opstappen als wethouder hem nog een wrange nasmaakt geeft, sluit hij een toekomst in de politiek niet uit. "Als er een mooie kans komt, zou ik daar zeker over nadenken. Voorlopig zit ik hier prima op mijn plek. Mijn hart ligt altijd al bij de zorg en ik heb het echt het gevoel dat ik zinvol werk doe." Bekijk hier de reportage over de motie van wantrouwen tegen Frits Westerkamp uit 2018.

