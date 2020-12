ALKMAAR - Anja Duin (63) kan tot haar grote verdriet dit jaar niet bij haar dochter, schoonzoon en kleindochter zijn met Kerst. Naast dat ze in Duitsland wonen, is de 11-jarige Juli ziek en moet ze goed oppassen dat ze niet besmet raakt met het coronavirus. Het kerstontbijt en -diner doet oma dit jaar dus via de iPad. "Ik zou ze het liefst gewoon even willen vasthouden."

Oma Anja moet het (net als zoveel anderen) deze kerst doen met Facetime - Maaike Polder / NH Nieuws

Dat vertelt de Alkmaarse tegen NH Nieuws. Haar woning in Hoefplan heeft ze wel versierd met miniboompjes en ballen, maar het belangrijkste ziet ze dus via een scherm. "Normaal zou ik natuurlijk naar hun huis in Duitsland gaan, want Kerst wordt daar met markten altijd ontzettend uitbundig gevierd. Of ze komen naar Alkmaar, ook zo gezellig."

Quote "Ik vind het best moeilijk, maar ik ben blij dat ik ze zo toch nog kan spreken" Anja Duin

Het liefst gaat Anja shoppen met haar kleindochter. "Dan maken we lijstjes en struinen we alle winkels af. Soms kopen we ook helemaal niets, maar het is gewoon heel gezellig om samen te doen." Leven in een bubbel Helaas zit dat samenzijn er al sinds het begin van de coronacrisis niet in. De 11-jarige Juli heeft een bindweefselafwijking en zit daardoor in een rolstoel. Ze is extra kwetsbaar en leeft met haar ouders dus al maandenlang in een 'bubbel'. Juli staat er nuchter in. "De gezelligheid komt toch wel over zo, via Facetime", vertelt ze met een haarband met kadootjes in, terwijl ze bij de kerstboom zit. Oma Anja raakt het wel. "Ik vind het best moeilijk. Maar ik ben blij dat ik ze zo toch nog kan spreken." Bekijk hier het hele interview met Anja en haar kleindochter Juli.

Eenzame kerst voor oma Anja: "Liefst wil ik ze gewoon vasthouden" - NH Nieuws

