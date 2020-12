Aantal coronabesmettingen West-Friesland loopt verder op

WEST-FRIESLAND - Het aantal mensen in West-Friesland dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona ten opzichte van de voorgaande periode, blijft maar toenemen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Vooral in Enkhuizen is het aantal besmettingen zeer hoog. Daar zijn in de afgelopen twee weken 1700 mensen per 100.000 inwoners positief getest op het coronavirus. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 316 mensen positief zijn getest.

Verzorgingshuis Westerhof in Enkhuizen extra hard getroffen in tweede coronagolf

Verder zitten de gemeenten Medemblik en Stede Broec ook boven de 1000 positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Omgerekend zijn dat in Medemblik 524 inwoners, en in Stede Broec 269.

In Koggenland liggen het aantal positief geteste mensen het laagst. Daar zijn in de afgelopen twee weken 532 mensen per 100.000 inwoners positief getest. In de praktijk betekent dit dat daar de afgelopen twee weken 121 personen covid-19 hebben.

Volgens de cijfers van het RIVM zijn er in de afgelopen twee weken vier Westfriese patiënten opgenomen in het ziekenhuis. En zijn er twee personen in West-Friesland overleden aan het coronavirus.